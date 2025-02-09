UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

"Символ російського фашизму": Ігор Кондратюк дав пораду Ziferblat

Кондратюк дав пораду Ziferblat (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк висловився щодо переможців Нацвідбору на "Євробачення-2025" - гурту Ziferblat. Окрім оцінки їхньої музики, він також дав їм важливу пораду перед виступом у Базелі.

Своєю думкою продюсер поділився в інтерв’ю РБК-Україна.

Так, Кондратюк порекомендував музикантам змінити назву, а точніше - першу літеру в ній.

На його думку, використання "Z" в умовах повномасштабної війни є недоречним. 

"Я рекомендую хлопцям змінити першу літеру в назві гурту, адже літера 'Z' під час війни сприймається як символ російського фашизму", - заявив продюсер. 

Щодо самої перемоги Ziferblat у Нацвідборі телеведучий не здивований. Він вважає, що їхній тріумф був прогнозованим. 

"Попри рівний склад учасників і їхні пісні, саме їхня музика була найцікавішою", - підкреслив він. Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)

8 лютого відбувся фінал Національного відбору на "Євробачення-2025".  З-поміж 10 фіналістів найкращого учасника визначали шляхом голосування глядачі та зіркове журі, до складу якого увійшли Джамала, Катерина Павленко та Сергій Танчинець.

 Підсумковий результат формувався за сумою балів від суддів і телеглядачів. 

За підсумками глядацького голосування фаворитом став гурт Ziferblat, тоді як журі віддало найвищу оцінку (10 балів) Khayat.

Аутсайдером конкурсу став Влад Шериф, який отримав лише по 1 балу і від суддів, і від глядачів. 

У загальному заліку перше місце здобули Ziferblat. Дует Molodi та Маша Кондратенко набрали по 16 балів, поділивши між собою друге і третє місця.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвробаченняИгорь КондратюкЗірки шоу-бізнесу