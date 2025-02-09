"Символ російського фашизму": Ігор Кондратюк дав пораду Ziferblat

Відомий продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк висловився щодо переможців Нацвідбору на "Євробачення-2025" - гурту Ziferblat. Окрім оцінки їхньої музики, він також дав їм важливу пораду перед виступом у Базелі.
Своєю думкою продюсер поділився в інтерв’ю РБК-Україна.
Так, Кондратюк порекомендував музикантам змінити назву, а точніше - першу літеру в ній.
На його думку, використання "Z" в умовах повномасштабної війни є недоречним.
"Я рекомендую хлопцям змінити першу літеру в назві гурту, адже літера 'Z' під час війни сприймається як символ російського фашизму", - заявив продюсер.
Щодо самої перемоги Ziferblat у Нацвідборі телеведучий не здивований. Він вважає, що їхній тріумф був прогнозованим.
"Попри рівний склад учасників і їхні пісні, саме їхня музика була найцікавішою", - підкреслив він.
8 лютого відбувся фінал Національного відбору на "Євробачення-2025". З-поміж 10 фіналістів найкращого учасника визначали шляхом голосування глядачі та зіркове журі, до складу якого увійшли Джамала, Катерина Павленко та Сергій Танчинець.
Підсумковий результат формувався за сумою балів від суддів і телеглядачів.
За підсумками глядацького голосування фаворитом став гурт Ziferblat, тоді як журі віддало найвищу оцінку (10 балів) Khayat.
Аутсайдером конкурсу став Влад Шериф, який отримав лише по 1 балу і від суддів, і від глядачів.
У загальному заліку перше місце здобули Ziferblat. Дует Molodi та Маша Кондратенко набрали по 16 балів, поділивши між собою друге і третє місця.
До слова, раніше ми ділилися оновленим прогнозом букмекерів стосовно переможця "Євробачення-2025".