Симптомы коронавируса изменились: ученые сделали важное заявление

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус можно идентифицировать еще по одному симптому

Симптомы коронавируса изменились – теперь COVID-19 можно определить, если человек чихает. Ранее медики сообщали, что вирусная инфекция поражает бронхи, вызывает пневмонию, поэтому симптомами основными является сухой кашель, боль в горле и утрудненное дыхание. Чихание либо не указывалось в симптоматике, либо встречалось очень редко. Теперь во Всемирной организации здравоохранения заявили, что китайский COVID-19 передается и от чихающих людей.

"Держитесь на расстоянии не менее одного метра от кашляющих или чихающих людей. Зачем это нужно? При кашле или чихании из носа или рта выделяются мельчайшие содержащие вирус капли, которые человек распространяет вокруг себя. Находясь слишком близко к такому человеку, вы рискуете вдохнуть эти капли и заразиться от него, в том числе коронавирусной инфекцией, если человек болен COVID-19", - написали в официальном заявлении ВОЗ.

Среди основных симптомов коронавируса - повышенная температура тела, кашель, одышка и нарушения дыхания. В более тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжелый острый респираторный синдром, почечную недостаточность и даже смерть пациента.

Недавно ученые также определили редко встречающиеся симптомы при коронавирусе. Среди них – насморк, головная боль, боль в горле, редко понос, боль в суставах. Стоит отметить, что их наличие не обязательно для предварительного установления диагноза. Точный диагноз можно установить только после проведения экспресс-теста.

Как защититься от коронавируса (фото: who.int)

Если у вас повышенная температура тела, кашель и затруднение дыхания, не откладывайте обращение за медицинской помощью, так как эти симптомы могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием.

Напомним, что в Украине выздоровел первый пациент с коронавирусом.