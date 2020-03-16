Симптоми коронавіруса змінилися: вчені зробили важливу заяву

Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус можна ідентифікувати ще по одному симптому

Симптоми коронавіруса змінилися – тепер COVID-19 можна визначити, якщо людина чхає. Раніше медики повідомляли, що вірусна інфекція вражає бронхи, викликає пневмонію, тому основними симптомами є сухий кашель, біль у горлі та ускладнене дихання. Чхання або не вказувалося в симптоматиці, або зустрічалося дуже рідко. Тепер у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що китайський COVID-19 передається і від людей, які чхають.

"Тримайтеся на відстані не менше одного метра від людей, які кашляють або чхають. Навіщо це потрібно? При кашлі або чханні з носа або рота виділяються дрібні краплі, які містять вірус і які людина поширює навколо себе. Перебуваючи занадто близько до такої людини, ви ризикуєте вдихнути ці краплі та заразитися від неї, в тому числі коронавірусною інфекцією, якщо людина хвора COVID-19", - написали в офіційній заяві ВООЗ.

Серед основних симптомів коронавіруса - підвищена температура тіла, кашель, задишка і порушення дихання. У більш важких випадках інфекція може викликати пневмонію, важкий гострий респіраторний синдром, ниркову недостатність і навіть смерть пацієнта.

Нещодавно вчені також визначили симптоми, які рідко зустрічаються при коронавірусі. Серед них – нежить, головний біль, біль у горлі, рідко діарея, біль у суглобах. Варто відзначити, що їх наявність не обов'язкова для попереднього встановлення діагнозу. Точний діагноз можна встановити тільки після проведення експрес-тесту.

Як захиститися від коронавіруса (фото: who.int)

Якщо у вас підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, не відкладайте звернення за медичною допомогою, бо ці симптоми можуть бути викликані респіраторною інфекцією або іншим серйозним захворюванням.

Нагадаємо, що в Україні одужав перший пацієнт з коронавірусом.