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Коронавирус станет еще опаснее: ученые сделали шокирующее заявление

STYLERЖизнь    06.03.2020 - 15:35
Коронавирус станет еще опаснее: ученые сделали шокирующее заявление
Коронавирус 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Ученые обнаружили у коронавируса два штамма, которые постоянно мутируют

Коронавирус COVID-2019 мутирует и это осложняет разработку вакцины против смертельного заболевания. Ученые объяснили, что коронавирус разделился на два штамма и второй – еще более опасный, чем первый.

Китайские ученые и вирусологи провели новое исследование, которое было опубликовано в журнале National Science Review. Они условно отметили, что у коронавируса есть два штамма – тип S, который появился ранее и он менее агрессивен.

А вот второй тип – L, более агрессивный и распространяется намного быстрее. Это уже мутирующий вид, который был более распространен в самом начале эпидемии в Ухани. Частота заражения штаммом L начала снижаться в Китае еще в начале января.

"Человеческое вмешательство могло оказать сильное избирательное давление на тип L. Однако, из-за относительно более слабого селективного давления, заболеваемость типом S, который более старый и менее агрессивный, стало учащаться", - отметили авторы исследования.

На данный момент в процентном соотношении, количество заболевших типом L - около 70% от всех случаев, а типом S – 30% соответственно. Тип L имеет больше скорость передачи, чем тип S.

Как объясняют ученые, может возникнуть проблема с вакциной из-за того, что оба типа постоянно мутируют. И в будущем, сыворотка может просто оказаться неэффективной против обоих типов коронавируса.

Кроме того, оба типа имеют между собой серьезные различия, хотя оба типа вызываются коронавирусом SARS-CoV-2. Один из анализов в США показал, что человек может заразиться сразу двумя типами вируса.

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