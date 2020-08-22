Без симптомов практически не бывает: врач опроверг мифы о COVID-19

Врач одной из больниц Львова рассказал, что бессимптомного коронавируса практически не бывает у пациентов. Он объяснил, что признаки вируса есть у всех пациентов, но у некоторых они выражены слабо и даже не сигнализируют о том, что человек заразился опасной болезнью. Специалист призвал украинцев не заниматься самолечением и консультироваться с врачами при любых симптомах.

Как утверждает главный врач одного из медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, симптомы COVID-19 есть практически у всех пациентов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вы будете чувствовать, как минимум заложенность носа, боль в мышцах, потерю обоняния или вкуса, усталость, может появиться незначительный кашель, может подняться температура тела. При таких симптомах следует обратиться к врачу", - рассказал специалист.

Он отметил, что единственным анализом, который может подтвердить наличие болезни, является ПЦР-тест, другие не работают.

"Если у вас появилась одышка, стоит обратиться на обследование легких с помощью компьютерного томографа. Главное не паниковать и не придумывать себе причин, почему вы чувствуете себя больным (холодный напиток, сквозняк, кондиционер, аллергия)", - порекомендовал врач и добавил, что в случае подтверждения диагноза паниковать не стоит. Нужно сохранять спокойствие, выполнять все рекомендации врачей и не заниматься самолечением.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи перечислили все этапы появления симптомов коронавируса.

А также мы сообщали о том, что в Азии обнаружили новый штамм COVID-19, который может быть еще опаснее, чем известные ранее.