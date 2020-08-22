Без симптомів практично не буває: лікар спростував міфи про COVID-19

Лікар однієї з лікарень Львова розповів, що безсимптомного коронавірусу практично не буває у пацієнтів. Він пояснив, що ознаки вірусу є у всіх пацієнтів, але у деяких вони виражені слабо і навіть не сигналізують про те, що людина заразилася небезпечною хворобою. Фахівець закликав українців не займатися самолікуванням і консультуватися з лікарями при будь-яких симптомах.

Як стверджує головний лікар одного з медичних центрів Львова Тарас Жиравецький, симптоми COVID-19 є практично у всіх пацієнтів. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ви будете відчувати, як мінімум закладеність носа, біль у м'язах, втрату нюху або смаку, втома, може з'явитися незначний кашель, може піднятися температура тіла. При таких симптомах слід звернутися до лікаря", - розповів фахівець.

Він зазначив, що єдиним аналізом, який може підтвердити наявність хвороби, є ПЛР-тест, інші не працюють.

"Якщо у вас з'явилася задишка, варто звернутись на обстеження легенів за допомогою комп'ютерного томографа. Головне не панікувати та не придумувати собі причин, чому ви відчуваєте себе хворим (холодний напій, протяг, кондиціонер, алергія)", - порекомендував лікар і додав, що в разі підтвердження діагнозу панікувати не варто. Потрібно зберігати спокій, виконувати всі рекомендації лікарів і не займатися самолікуванням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі перерахували всі етапи появи симптомів коронавірусу.

А також ми повідомляли про те, що в Азії виявили новий штам COVID-19, який може бути ще небезпечніше, ніж відомі раніше.