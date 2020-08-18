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Все симптомы коронавируса: медики озвучили пошаговые этапы заболевания

Вторник 18 августа 2020 07:02
Все симптомы коронавируса: медики озвучили пошаговые этапы заболевания
Врачи рассказали последовательность симптомов коронавируса (Фото: freepik)
Автор: Анна Шиканова

Врачи рассказали, какие симптомы коронавируса появляются первыми и как отличить их от других болезней

Медики рассказали все симптомы коронавируса и в какой последовательности они проявляются у больных пациентов. Они рассказали, какие признаки появляются самыми первыми.

По словам специалистов из Университета Южной Калифорнии, сначала у больных с COVID-19 появляется жар, потом кашель и мышечные боли, а потом – тошнота, рвота или диарея. Об этом пишет издание Frontiers in Public Health.

"Covid-19 более заразен, чем грипп, поэтому часто регистрируются кластерные вспышки заболевания. Если пациентов с симптомами вовремя протестировать и отследить их контакты, вспышки удается локализовать. К сожалению, симптомы Covid-19 похожи на симптомы других распространенных болезней", - отмечают медики.

Они добавили, что их основная задача была определить порядок возникновения симптомов, чтобы была возможность быстро отличить коронавирус от других инфекционных заболеваний.

"Этот порядок особенно важен для того, чтобы различать болезни, когда за помощью обращаются пациенты с заболеваниями с похожими симптомами, например, с гриппом. Врачи могут определить, какие шаги необходимо предпринять для ухода за пациентом, и вовремя стабилизировать его состояние", - объяснил один из авторов исследования, профессор Питер Кун.

Специалисты рассказали, что первым признаком COVID-19 является жар, потом появляются мышечные боли, а после – тошнота, рвота или диарея.

Жар и кашель могут быть признаками и других респираторных заболеваний, в том числе и MERS и SARS, а вот тошнота и рвота уже явно сигнализируют о развитии COVID-19.

"Тошнота и рвота появляются при COVID-19 раньше диареи, при SARS и MERS происходит наоборот. Наши результаты подтверждают идею о том, что повышение температуры можно использовать как симптом для скрининга на входе в помещения, так как после вспышки Covid-19 весной 2020 года заведения и офисы в странах начинают открываться вновь. Кроме того, наши результаты свидетельствуют, что в клинической практике должен учитываться порядок возникновения симптомов Covid-19 и других заболеваний. Если бы такой подход использовался давно, возможно, удалось бы избежать перехода от локальной вспышки к пандемии", - добавили специалисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач сообщила, когда закончится пандемия COVID-19.

А также рассказывали о том, что в МОЗ объяснили, как пройти тест на COVID-19 при первых симптомах.

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