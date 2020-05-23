ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Симонов день: что можно и нельзя делать, главные приметы

STYLERЖизнь    23.05.2020 - 06:19
Симонов день: что можно и нельзя делать, главные приметы
Праздник 23 мая (коллаж РБК-Украина)

Эта дата называлась в народе Симонов день

Какой сегодня праздник. 23 мая 2020 года в народном календаре называется Симонов день, а также Симон Зилот или Симон посев. В этот день наши предки пытались найти сокровища. Считали, что именно в эту дату клады открывались для человека.

Люди верили, что каждый клад охраняла нечистая сила и забрать его можно было только при помощи молитвы.

В Симонов день можно было погадать на бобах. Чтобы погадать, вечером накануне возьмите двенадцать бобов (одиннадцать белых и один черный). Положите их перед сном под подушку. Утром достаньте одно зернышко. Если попалось белое, то ничего плохого вам в ближайшее время не грозит. Черный боб – знак предупреждения.

Именинники этого дня – Сидор, Киприан, Онисим и Таисия.

Главные приметы этого дня:

  • Если босая нога в борозде терпит холод - время сеять пшеницу.
  • Посеянная на Симона Зилота пшеница даст отменный урожай.
  • Дождь в этот день сулит дождливое лето.
  • Вечером появились большие кучевые облака – к хорошей погоде на следующий день.
  • Березовые сережки лопаются – пора сеять хлеб.
  • Утром пчелы весело и быстро летают – к погожему дню.
  • До рассвета слышно пение птиц – к дождю.
  • Если сон с 22 на 23 мая не исполнится через 7–10, то он пустой.
  • Если вы увидели хороший сон - он сбудется через два дня, если плохой - через две недели.

Что нельзя делать в этот день:

  • Категорически запрещается работать

Как мы ранее писали, в начале лета украинцев ждут два дополнительных выходных дня.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины Праздники
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь