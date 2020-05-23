Симонов день: что можно и нельзя делать, главные приметы

Праздник 23 мая (коллаж РБК-Украина)

Эта дата называлась в народе Симонов день

Какой сегодня праздник. 23 мая 2020 года в народном календаре называется Симонов день, а также Симон Зилот или Симон посев. В этот день наши предки пытались найти сокровища. Считали, что именно в эту дату клады открывались для человека.

Люди верили, что каждый клад охраняла нечистая сила и забрать его можно было только при помощи молитвы.

В Симонов день можно было погадать на бобах. Чтобы погадать, вечером накануне возьмите двенадцать бобов (одиннадцать белых и один черный). Положите их перед сном под подушку. Утром достаньте одно зернышко. Если попалось белое, то ничего плохого вам в ближайшее время не грозит. Черный боб – знак предупреждения.

Именинники этого дня – Сидор, Киприан, Онисим и Таисия.

Главные приметы этого дня:

Если босая нога в борозде терпит холод - время сеять пшеницу.

Посеянная на Симона Зилота пшеница даст отменный урожай.

Дождь в этот день сулит дождливое лето.

Вечером появились большие кучевые облака – к хорошей погоде на следующий день.

Березовые сережки лопаются – пора сеять хлеб.

Утром пчелы весело и быстро летают – к погожему дню.

До рассвета слышно пение птиц – к дождю.

Если сон с 22 на 23 мая не исполнится через 7–10, то он пустой.

Если вы увидели хороший сон - он сбудется через два дня, если плохой - через две недели.

Что нельзя делать в этот день:

Категорически запрещается работать

Как мы ранее писали, в начале лета украинцев ждут два дополнительных выходных дня.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Мария Соловей