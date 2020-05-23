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Симонів день: що можна і не можна робити, головні прикмети

STYLERЖиття    23.05.2020 - 06:19
Симонів день: що можна і не можна робити, головні прикмети
Свято 23 травня (колаж РБК-Україна)

Ця дата називалася в народі Симонів день

Яке сьогодні свято. 23 травня 2020 року в народному календарі називається Симонів день, а також Симон Зилот або Симон посів. У цей день наші предки намагалися знайти скарби. Вважали, що саме в цю дату скарби відкривалися для людини.

Люди вірили, що кожен скарб охороняла нечиста сила і забрати його можна було тільки за допомогою молитви.

У Симонів день можна було ворожити на бобах. Щоб поворожити, ввечері напередодні візьміть дванадцять бобів (одинадцять білих і один чорний). Покладіть їх перед сном під подушку. Вранці дістаньте одне зернятко. Якщо попалося біле, то нічого поганого вам найближчим часом не загрожує. Чорний боб – знак попередження.

Іменинники цього дня – Сидор, Купріян, Онисим і Таїсія.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо боса нога в борозні терпить холод - час сіяти пшеницю.
  • Посіяна на Симона Зилота пшениця дасть відмінний урожай.
  • Дощ у цей день обіцяє дощове літо.
  • Ввечері з'явилися великі купчасті хмари – до хорошої погоди на наступний день.
  • Березові сережки лопаються – пора сіяти хліб.
  • Зранку бджоли весело і швидко літають – до погожого дня.
  • До світанку чути спів птахів – до дощу.
  • Якщо сон з 22 на 23 травня виповнюється через 7-10, то він порожній.
  • Якщо ви побачили хороший сон - він збудеться через два дні, якщо поганий - через два тижні.

Що не можна робити в цей день:

  • Категорично забороняється працювати

Як ми раніше писали, на початку літа українців очікують два додаткових вихідних дня.

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Автор: Марія Соловей

Теги Новини України Праздники
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