Симонів день: що можна і не можна робити, головні прикмети

Ця дата називалася в народі Симонів день
Яке сьогодні свято. 23 травня 2020 року в народному календарі називається Симонів день, а також Симон Зилот або Симон посів. У цей день наші предки намагалися знайти скарби. Вважали, що саме в цю дату скарби відкривалися для людини.
Люди вірили, що кожен скарб охороняла нечиста сила і забрати його можна було тільки за допомогою молитви.
У Симонів день можна було ворожити на бобах. Щоб поворожити, ввечері напередодні візьміть дванадцять бобів (одинадцять білих і один чорний). Покладіть їх перед сном під подушку. Вранці дістаньте одне зернятко. Якщо попалося біле, то нічого поганого вам найближчим часом не загрожує. Чорний боб – знак попередження.
Іменинники цього дня – Сидор, Купріян, Онисим і Таїсія.
Як ми раніше писали, на початку літа українців очікують два додаткових вихідних дня.
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Автор: Марія Соловей