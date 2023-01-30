Сімейний лікар назвав популярні препарати, від яких може стати тільки гірше

Попри досягнення сучасної медицини і фармацевтики, в аптеках і досі повно препаратів, які не тільки не лікують, але можуть зробити тільки гірше.

Про це в Instagram розповів сімейний лікар Михайло Цюрак.

Це - гомеопатичні препарати

Парадокс в тому, що їх широко рекламують, вони часто призначаються лікарями. Але цей метод лікування є абсолютно неефективним.

Кожна хвороба має певну причину та супроводжується певними симптомами. Наприклад, запалення легень викликає бактерія стрептокок. Традиційна медицина лікує запалення антибіотиком, який вбиває бактерію та сприяє видужанню.

А от згідно з "ідеями" гомеопатії, призначаються речовини, які у малих дозах здатні викликати запалення легень - принцип "подібне лікуємо подібним". Наприклад, запалення нібито можна лікувати засушеними бактеріями або токсичними речовинами, що викликають це саме запалення.

Однак гомеопатичні препарати часто не містять навіть і цих речовин! При їхньому виробництві діючу речовину розводять водою до надзвичайно низьких концентрацій, через що в готовому препараті може не бути жодної молекули! Також препарат струшують, щоб "зарядити" його енергією.

Гомеопати заявляють, що молекул для лікувального ефекту не потрібно, оскільки вода має пам'ять і "запам'ятовує" властивості речовин, які в ній колись були.

"Це не відповідає законам фізики та хімії, а відноситься скоріше до сфери магії та шаманізму", - наголошує лікар.

Чому гомеопати й далі заявляють, що виліковують людей?

Тут є два пояснення:

Деякі хвороби, як-от респіраторні вірусні інфекції, проходять самостійно, і прийом певних лікарських засобів не впливає на одужання. Ефект плацебо. Він полягає в тому, що позитивне спілкування пацієнта з лікарем, яскрава упаковка препарату та навіть його смак на психологічному рівні покращують самопочуття людини.

Як гомеопатія може нашкодити?

Річ у тім, що тривале лікування гомеопатією певних захворювань, як-от інфекцій чи онкологічних захворювань, несе небезпеку для здоров'я людини, так як втрачається дорогоцінний час, коли можна було б призначити препарат з доведеною ефективністю.