Семейный врач назвал популярные препараты, от которых может стать только хуже

Несмотря на достижения современной медицины и фармацевтики, в аптеках до сих пор полно препаратов, которые не только не лечат, но могут сделать только хуже.

Об этом в Instagram рассказал семейный врач Михаил Цюрак.

Это – гомеопатические препараты

Парадокс в том, что их широко рекламируют, они часто назначаются врачами. Но этот метод лечения абсолютно неэффективен.

У каждой болезни есть определенная причина и сопровождается определенными симптомами. Например, воспаление легких вызывает бактерия стрептококка. Традиционная медицина лечит воспаление антибиотиком, который убивает бактерию и способствует выздоровлению.

А вот согласно "идеям" гомеопатии, назначаются вещества, которые в малых дозах способны вызвать воспаление легких – принцип "подобное лечим подобным". Например, воспаление якобы можно лечить засушенными бактериями или токсичными веществами, вызывающими это самое воспаление.

Однако гомеопатические препараты часто не содержат даже этих веществ! При их производстве действующее вещество разводят водой до чрезвычайно низких концентраций, поэтому в готовом препарате может не быть ни одной молекулы! Также препарат встряхивают, чтобы "зарядить" его энергией.

Гомеопаты заявляют, что молекул для лечебного эффекта не требуется, поскольку вода имеет память и "запоминает" свойства имеющихся когда-то в ней веществ.

"Это не соответствует законам физики и химии, а относится скорее к сфере магии и шаманизма", – отмечает врач.

Почему гомеопаты и дальше заявляют, что излечивают людей?

Здесь есть два объяснения:

Некоторые болезни, такие как респираторные вирусные инфекции, проходят самостоятельно, и прием определенных лекарственных средств не влияет на выздоровление. Эффект плацебо. Он заключается в том, что положительное общение пациента с врачом, яркая упаковка препарата и даже его вкус на психологическом уровне улучшают самочувствие человека.

Как гомеопатия может навредить?

Дело в том, что длительное лечение гомеопатией определенных заболеваний, таких как инфекции или онкологические заболевания, несет опасность для здоровья человека, так как теряется драгоценное время, когда можно было бы назначить препарат с доказанной эффективностью.