Сімейний лікар назвав показники пульсу, при яких треба невідкладна допомога

Показники пульсу можуть коливатися як у бік підвищення, такі і зниження. Називають такі зміни частоти сердечних скорочень тахікардією і брадикардією, і в деяких випадках необхідно терміново звертатися за медичною допомогою.
Про це в Instagram розповів сімейний лікар Михайло Цюрак.
За словами медика, нормою пульсу є 60-100 ударів за хвилину.
А от тахікардія і брадикардія - це не окремі діагнози, а лише симптоми певних захворювань серця чи інших органів і систем, тому варто періодично стежити за своїм пульсом.
"В багатьох українців є автоматичний тонометр, пульсоксиметр чи смарт-годинник, які дозволяють виміряти пульс без візиту до лікаря. При значних відхиленнях пульсу від норми зразу ж звертайтеся до лікаря", - зазначає медик.
Тахікардією називають прискорення частоти серцевих скорочень (пульсу) вище 100 ударів за хвилину.
Що може спричинити тахікардію:
Брадикардія - це зниження частоти серцевих скорочень нижче 60 ударів за хвилину. Коли вона виникає:
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