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Сімейний лікар назвав показники пульсу, при яких треба невідкладна допомога

При якому пульсі потрібна допомога (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Показники пульсу можуть коливатися як у бік підвищення, такі і зниження. Називають такі зміни частоти сердечних скорочень тахікардією і брадикардією, і в деяких випадках необхідно терміново звертатися за медичною допомогою.

Про це в Instagram розповів сімейний лікар Михайло Цюрак.

Який пульс є нормальним

За словами медика, нормою пульсу є 60-100 ударів за хвилину.

А от тахікардія і брадикардія - це не окремі діагнози, а лише симптоми певних захворювань серця чи інших органів і систем, тому варто періодично стежити за своїм пульсом.

"В багатьох українців є автоматичний тонометр, пульсоксиметр чи смарт-годинник, які дозволяють виміряти пульс без візиту до лікаря. При значних відхиленнях пульсу від норми зразу ж звертайтеся до лікаря", - зазначає медик.

Що таке тахікардія, її причини

Тахікардією називають прискорення частоти серцевих скорочень (пульсу) вище 100 ударів за хвилину.

Що може спричинити тахікардію:

  • хвилювання, переживання чи будь-яка гостра реакція на стрес;
  • фізичні навантаження;
  • зловживання кофеїновмісними напоями (чай,кава, кола, енергетики);
  • підвищення функції щитовидної залози;
  • ішемічна хвороба серця;
  • хронічний алкоголізм;
  • анемія (низький рівень гемоглобіну в крові);
  • кардіоміопатії;
  • вади серця (вроджені та набуті);
  • міокардит (запалення серця).

Причини брадикардії

Брадикардія - це зниження частоти серцевих скорочень нижче 60 ударів за хвилину. Коли вона виникає:

  • фізіологічна брадикардія в професійних спортсменів (організм адаптується до постійних навантажень та зменшує частоту скорочень серця задля економії енергії);
  • ішемічна хвороба серця;
  • вади серця;
  • зниження функції щитовидної залози;
  • передозування деякими ліками, зокрема, бета-блокаторами (бісопролол, метопролол, карведілол і т. д.).

Раніше вчені заявили, що недостатня кількість солі так само погано впливає на здоров'я, як і її надлишок.

Крім того читайте, як правильно міряти тиск автоматичним і механічним тонометром, щоб цифри "не брехали".

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