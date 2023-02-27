Сімейний лікар назвав показники пульсу, при яких треба невідкладна допомога

Який пульс є нормальним

За словами медика, нормою пульсу є 60-100 ударів за хвилину.

А от тахікардія і брадикардія - це не окремі діагнози, а лише симптоми певних захворювань серця чи інших органів і систем, тому варто періодично стежити за своїм пульсом.

"В багатьох українців є автоматичний тонометр, пульсоксиметр чи смарт-годинник, які дозволяють виміряти пульс без візиту до лікаря. При значних відхиленнях пульсу від норми зразу ж звертайтеся до лікаря", - зазначає медик.

Що таке тахікардія, її причини

Тахікардією називають прискорення частоти серцевих скорочень (пульсу) вище 100 ударів за хвилину.

Що може спричинити тахікардію:

хвилювання, переживання чи будь-яка гостра реакція на стрес;

фізичні навантаження;

зловживання кофеїновмісними напоями (чай,кава, кола, енергетики);

підвищення функції щитовидної залози;

ішемічна хвороба серця;

хронічний алкоголізм;

анемія (низький рівень гемоглобіну в крові);

кардіоміопатії;

вади серця (вроджені та набуті);

міокардит (запалення серця).

Причини брадикардії

Брадикардія - це зниження частоти серцевих скорочень нижче 60 ударів за хвилину. Коли вона виникає: