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Семейный врач назвал показатели пульса, при которых необходима неотложная помощь

При каком пульсе требуется помощь (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Показатели пульса могут колебаться как в сторону повышения, так и снижения. Называют такие изменения частоты сердечных сокращений тахикардией и брадикардией, и в некоторых случаях необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.

Об этом в Instagram рассказал семейный врач Михаил Цюрак.

Какой пульс нормальный

По словам медика, нормой пульса является 60-100 ударов в минуту.

А вот тахикардия и брадикардия – это не отдельные диагнозы, а только симптомы определенных заболеваний сердца или других органов и систем, поэтому следует периодически следить за своим пульсом.

"У многих украинцев есть автоматический тонометр, пульсоксиметр или смарт-часы, которые позволяют измерить пульс без визита к врачу. При значительных отклонениях пульса от нормы сразу обращайтесь к врачу", - отмечает медик.

Что такое тахикардия, ее причины

Тахикардией называют ускорение частоты сердечных сокращений (пульса) выше 100 ударов в минуту.

Что может вызвать тахикардию:

  • волнение, переживание или любая острая реакция на стресс;
  • физические нагрузки;
  • злоупотребление кофеиносодержащими напитками (чай, кофе, кола, энергетики);
  • повышение функции щитовидной железы;
  • ишемическая болезнь сердца;
  • хронический алкоголизм;
  • анемия (низкий уровень гемоглобина в крови);
  • кардиомиопатии;
  • пороки сердца (врожденные и приобретенные);
  • миокардит (воспаление сердца).

Причины брадикардии

Брадикардия – это снижение частоты сердечных сокращений ниже 60 ударов в минуту. Когда она возникает:

  • физиологическая брадикардия у профессиональных спортсменов (организм адаптируется к постоянным нагрузкам и уменьшает частоту сокращений сердца для экономии энергии);
  • ишемическая болезнь сердца;
  • пороки сердца;
  • снижение функции щитовидной железы;
  • передозировка некоторыми лекарствами, в частности, бета-блокаторами (бисопролол, метопролол, карведилол и т. д.).

Ранее ученые заявили, что недостаточное количество соли так же плохо влияет на здоровье, как и ее избыток.

Кроме того, читайте, как правильно мерить давление автоматическим и механическим тонометром, чтобы цифры "не врали".

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