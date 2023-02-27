Семейный врач назвал показатели пульса, при которых необходима неотложная помощь

Показатели пульса могут колебаться как в сторону повышения, так и снижения. Называют такие изменения частоты сердечных сокращений тахикардией и брадикардией, и в некоторых случаях необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.
Об этом в Instagram рассказал семейный врач Михаил Цюрак.
По словам медика, нормой пульса является 60-100 ударов в минуту.
А вот тахикардия и брадикардия – это не отдельные диагнозы, а только симптомы определенных заболеваний сердца или других органов и систем, поэтому следует периодически следить за своим пульсом.
"У многих украинцев есть автоматический тонометр, пульсоксиметр или смарт-часы, которые позволяют измерить пульс без визита к врачу. При значительных отклонениях пульса от нормы сразу обращайтесь к врачу", - отмечает медик.
Тахикардией называют ускорение частоты сердечных сокращений (пульса) выше 100 ударов в минуту.
Что может вызвать тахикардию:
Брадикардия – это снижение частоты сердечных сокращений ниже 60 ударов в минуту. Когда она возникает:
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