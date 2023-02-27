Сімейний лікар назвав показники пульсу, при яких треба невідкладна допомога
Показники пульсу можуть коливатися як у бік підвищення, такі і зниження. Називають такі зміни частоти сердечних скорочень тахікардією і брадикардією, і в деяких випадках необхідно терміново звертатися за медичною допомогою.
Про це в Instagram розповів сімейний лікар Михайло Цюрак.
Який пульс є нормальним
За словами медика, нормою пульсу є 60-100 ударів за хвилину.
А от тахікардія і брадикардія - це не окремі діагнози, а лише симптоми певних захворювань серця чи інших органів і систем, тому варто періодично стежити за своїм пульсом.
"В багатьох українців є автоматичний тонометр, пульсоксиметр чи смарт-годинник, які дозволяють виміряти пульс без візиту до лікаря. При значних відхиленнях пульсу від норми зразу ж звертайтеся до лікаря", - зазначає медик.
Що таке тахікардія, її причини
Тахікардією називають прискорення частоти серцевих скорочень (пульсу) вище 100 ударів за хвилину.
Що може спричинити тахікардію:
- хвилювання, переживання чи будь-яка гостра реакція на стрес;
- фізичні навантаження;
- зловживання кофеїновмісними напоями (чай,кава, кола, енергетики);
- підвищення функції щитовидної залози;
- ішемічна хвороба серця;
- хронічний алкоголізм;
- анемія (низький рівень гемоглобіну в крові);
- кардіоміопатії;
- вади серця (вроджені та набуті);
- міокардит (запалення серця).
Причини брадикардії
Брадикардія - це зниження частоти серцевих скорочень нижче 60 ударів за хвилину. Коли вона виникає:
- фізіологічна брадикардія в професійних спортсменів (організм адаптується до постійних навантажень та зменшує частоту скорочень серця задля економії енергії);
- ішемічна хвороба серця;
- вади серця;
- зниження функції щитовидної залози;
- передозування деякими ліками, зокрема, бета-блокаторами (бісопролол, метопролол, карведілол і т. д.).
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