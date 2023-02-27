Семейный врач назвал показатели пульса, при которых необходима неотложная помощь

Показатели пульса могут колебаться как в сторону повышения, так и снижения. Называют такие изменения частоты сердечных сокращений тахикардией и брадикардией, и в некоторых случаях необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.

Об этом в Instagram рассказал семейный врач Михаил Цюрак.

Какой пульс нормальный

По словам медика, нормой пульса является 60-100 ударов в минуту.

А вот тахикардия и брадикардия – это не отдельные диагнозы, а только симптомы определенных заболеваний сердца или других органов и систем, поэтому следует периодически следить за своим пульсом.

"У многих украинцев есть автоматический тонометр, пульсоксиметр или смарт-часы, которые позволяют измерить пульс без визита к врачу. При значительных отклонениях пульса от нормы сразу обращайтесь к врачу", - отмечает медик.

Что такое тахикардия, ее причины

Тахикардией называют ускорение частоты сердечных сокращений (пульса) выше 100 ударов в минуту.

Что может вызвать тахикардию:

волнение, переживание или любая острая реакция на стресс;

физические нагрузки;

злоупотребление кофеиносодержащими напитками (чай, кофе, кола, энергетики);

повышение функции щитовидной железы;

ишемическая болезнь сердца;

хронический алкоголизм;

анемия (низкий уровень гемоглобина в крови);

кардиомиопатии;

пороки сердца (врожденные и приобретенные);

миокардит (воспаление сердца).

Причины брадикардии

Брадикардия – это снижение частоты сердечных сокращений ниже 60 ударов в минуту. Когда она возникает: