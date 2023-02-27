Семейный врач назвал показатели пульса, при которых необходима неотложная помощь
Показатели пульса могут колебаться как в сторону повышения, так и снижения. Называют такие изменения частоты сердечных сокращений тахикардией и брадикардией, и в некоторых случаях необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.
Об этом в Instagram рассказал семейный врач Михаил Цюрак.
Какой пульс нормальный
По словам медика, нормой пульса является 60-100 ударов в минуту.
А вот тахикардия и брадикардия – это не отдельные диагнозы, а только симптомы определенных заболеваний сердца или других органов и систем, поэтому следует периодически следить за своим пульсом.
"У многих украинцев есть автоматический тонометр, пульсоксиметр или смарт-часы, которые позволяют измерить пульс без визита к врачу. При значительных отклонениях пульса от нормы сразу обращайтесь к врачу", - отмечает медик.
Что такое тахикардия, ее причины
Тахикардией называют ускорение частоты сердечных сокращений (пульса) выше 100 ударов в минуту.
Что может вызвать тахикардию:
- волнение, переживание или любая острая реакция на стресс;
- физические нагрузки;
- злоупотребление кофеиносодержащими напитками (чай, кофе, кола, энергетики);
- повышение функции щитовидной железы;
- ишемическая болезнь сердца;
- хронический алкоголизм;
- анемия (низкий уровень гемоглобина в крови);
- кардиомиопатии;
- пороки сердца (врожденные и приобретенные);
- миокардит (воспаление сердца).
Причины брадикардии
Брадикардия – это снижение частоты сердечных сокращений ниже 60 ударов в минуту. Когда она возникает:
- физиологическая брадикардия у профессиональных спортсменов (организм адаптируется к постоянным нагрузкам и уменьшает частоту сокращений сердца для экономии энергии);
- ишемическая болезнь сердца;
- пороки сердца;
- снижение функции щитовидной железы;
- передозировка некоторыми лекарствами, в частности, бета-блокаторами (бисопролол, метопролол, карведилол и т. д.).
Ранее ученые заявили, что недостаточное количество соли так же плохо влияет на здоровье, как и ее избыток.
Кроме того, читайте, как правильно мерить давление автоматическим и механическим тонометром, чтобы цифры "не врали".