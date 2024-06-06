Сімейні посиденьки без світла і гаджетів: 10 ідей для вечірнього дозвілля

Настільні ігри

Далеко не всі настільні ігри потребують освітлення. Виберіть шахи, шашки, нарди, "Мафію", "Монополію" або інші цікаві варіанти, для яких буде достатньо мінімального світла (наприклад, навіть від невеликого ліхтарика або підсвітки телефона).

Танці

Запаліть свічки або ліхтарики, увімкніть улюблену музику на телефоні та влаштуйте танцювальний вечір. Це чудовий спосіб розслабитися, зарядитися енергією та весело провести час з близькими. Але зважайте, що найкраще така розвага "зайде", якщо ви живете в приватному будинку. Бо якщо ви мешкаєте у квартирі - то сусіди знизу можуть не дуже зрадіти.

Співи

Поспівайте у родинному колі улюблених пісень. А якщо хтось із вас володіє музичними інструментами - влаштуйте імпровізований концерт. Але, як і у випадку з танцями, подумайте, чи не заважатимете ви своїм сусідам.

Читання вголос

Виберіть цікаву книгу, яка буде цікава всім членам сім'ї, і читайте по черзі, роблячи паузи для обговорення прочитаного.

Медитація

Медитуйте разом з рідними, щоб розслабитися, зняти стрес та налаштуватися на позитив. Це на певний час відволіче від думок про те, який кінчений наш східний сусід.

Спілкування

Відкладіть нарешті телефони та планшети, щоб по душах поговорити один з одним. Розпитайте про день ваших близьких, поділіться своїми думками та переживаннями. Спілкування - це основа міцних сімейних стосунків.

Створення чогось нового

Малюйте, шийте, в'яжіть, майструйте - це може бути будь-яке творче заняття, яке вам подобається. Спільна творчість це чудовий спосіб розкрити свої таланти, проявити себе та створити щось красиве.

Розповіді

Кожен член сім'ї може по черзі розповідати історію. Це може бути як реальна історія з життя, так і казка або ж вигадана розповідь.

Кулінарія

Готуйте разом страви, які не потребують використання плити чи духовки. Це може бути простий рецепт, який ви вже знаєте, або новий, який ви хочете спробувати. Спільна робота на кухні - це чудовий спосіб навчитися чомусь новому, посміятися та створити щось смачненьке.

Прогулянка на природі

Зараз темніє пізно. Тому ви можете просто ввечері вийти з родиною на вулицю: прогуляйтеся сквером, погуляйте біля будинку, або навіть просто посидіть на лавці біля під'їзду або дитячого майданчику. Це чудовий спосіб розслабитися (якщо не гудуть генератори кав'ярень і магазинів), зарядитися енергією та покращити настрій.

Важливо. Вибирайте заняття, які підтримають всі члени сім'ї. Не змушуйте нікого робити те, чого він не хоче. Найголовніше - це отримувати задоволення від спілкування один з одним.