Семейные посиделки без света и гаджетов: 10 идей для вечернего досуга

Настольные игры

Далеко не все настольные игры нуждаются в освещении. Выберите шахматы, шашки, нарды, "Мафию", "Монополию" или другие интересные варианты, для которых будет достаточно минимального света (например, даже от небольшого фонарика или подсветки телефона).

Танцы

Зажгите свечи или фонарики, включите любимую музыку на телефоне и устройте танцевальный вечер. Это отличный способ расслабиться, зарядиться энергией и весело провести время с близкими. Но учитывайте, что лучше такое развлечение "зайдет", если вы живете в частном доме. Потому что если вы живете в квартире - то соседи снизу могут не очень обрадоваться.

Пение

Спойте в кругу семьи любимые песни. А если кто-то из вас владеет музыкальными инструментами - устройте импровизированный концерт. Но, как и в случае с танцами, подумайте, не будете ли вы мешать своим соседям.

Чтение вслух

Выберите интересную книгу, которая будет интересна всем членам семьи, и читайте поочередно, делая паузы для обсуждения прочитанного.

Медитация

Медитируйте вместе с родными, чтобы расслабиться, снять стресс и настроиться на позитив. Это на время отвлечет от мыслей о том, какой конченый наш восточный сосед.

Общение

Отложите, наконец, телефоны и планшеты, чтобы по душам поговорить друг с другом. Спросите день ваших близких, поделитесь своими мыслями и переживаниями. Общение - это основа крепких семейных отношений.

Создание чего-то нового

Рисуйте, шейте, вяжите, мастерите - это может быть любое творческое занятие, которое вам нравится. Совместное творчество - это прекрасный способ раскрыть свои таланты, проявить себя и создать что-то красивое.

Рассказы

Каждый член семьи может по очереди рассказывать историю. Это может быть как реальная история из жизни, так и сказка или же придуманный рассказ.

Кулинария

Готовьте вместе блюда, не требующие использования плиты или духовки. Это может быть простой рецепт, который вы уже знаете или новый, который вы хотите попробовать. Совместная работа на кухне - это отличный способ научиться чему-то новому, посмеяться и создать что-нибудь вкусненькое.

Прогулка по природе

Сейчас темнеет поздно. Поэтому вы можете просто вечером выйти с семьей на улицу: прогуляйтесь по скверу, погуляйте возле дома, или даже просто посидите на скамейке у подъезда или детской площадки. Это отличный способ расслабиться (если не гудят генераторы кафе и магазинов), зарядиться энергией и улучшить настроение.

Важно. Выбирайте занятия, которые поддержат все члены семьи. Не заставляйте никого делать то, чего он не желает. Самое главное - это получать удовольствие от общения друг с другом.