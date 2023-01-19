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Сім'я загиблого захисника прихистила собаку, яку військовий приручив на фронта (фото)

Новоспечена сім'я чотирилапого (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Сім'я з Чернівецької області забрала до себе собаку, яку їхній батько приручив на війні. Дружина загиблого каже, що пес стане спогадом про її чоловіка.

Про це розповідають на сторінці 107-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Буковини у Facebook.

Як тварині знайшли новий дім

Захисник 107-ї окремої бригади Руслан Марусик під час служби прихистив вуличну собаку. Тварина дуже полюбила нового власника, тому не пішла від нього. Її навіть назвали Маруся, що співзвучно з прізвищем військового.

Після його загибелі побратими шукали Марусі нову домівку. Нею виявилася сім'я самого Руслана.

"Христина, дружина нашого загиблого захисника Руслана Марусика, вирішила залишити собаку в сім’ї", - пишуть на сторінці бригади.

Донечка Антоніна разом із Марусею (фото: facebook.com/BrigadeofChernivtsy)

Як розповідає жінка, на тому, щоб забрати хвостатого, наполягла донечка Антоніна. Дівчинка сказала, що Маруся стане спогадом про тата. Побратими загиблого Руслана з радістю привезли Марусю до нової сім'ї.

"Врятована та прилаштована Маруся, це лише один із прикладів прояву доброти та людяності наших захисників. Цінності, що недосяжні для путінської орди!", - кажуть бійці бригади.

Раніше ми розповідали, як боєць ЗСУ прийняв пологи в кішки прямо в окопі.

Дивіться також, як собаки в Дніпрі допомагали шукати людей під завалами.

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