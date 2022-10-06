Сім'я загиблого воїна ЗСУ передала волонтерам мільйон гривень: усю суму компенсації

Наприкінці вересня Леся Литвинова оголосила на своїй сторінці збір коштів на дуже важливу та потрібну річ для бійців на передовій. Необхідна сума була дуже великою – 3 млн гривень. З метою безпеки волонтерка не могла розповісти, на що саме потрібні такі гроші. Ситуація ускладнювалася ще й тим, що суму потрібно було зібрати швидко.

Буквально за добу Литвинова повідомила, що зібрано вже половину необхідної суми. А ще за день – збір був закритий повністю.

А потім у папці "спам" у своїх повідомленнях волонтер виявила листа від сім'ї, яка втратила на фронті батька та чоловіка. Сім'я отримала компенсацію від держави й майже всю суму вони перерахували волонтерам.

Як зазначила Леся Литвинова, це повідомлення її практично розірвало на шматки та довело до сліз.

"Я і мої доньки зробили переказ до вашого фонду для реалізації поки що засекреченого проєкту для допомоги хлопцям у гарячих точках сумою 9999999 (оскільки Приват не хотів пропускати 1000000). Це гроші, які ми отримали від держави через загибель мого чоловіка, батька дівчаток.Для нас важливо, щоб наші хлопці мали збільшені шанси на повернення живими, до своїх родин! Нехай все у вас вийде! Дякуємо за вашу роботу!" - йдеться у повідомленні.

Леся Литвинова додала, що відправила це повідомлення тим людям, які зараз фізично займаються реалізацією проєкту, на який збиралися кошти.

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