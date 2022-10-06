Семья погибшего воина ВСУ передала волонтерам миллион гривен: всю сумму компенсации

В конце сентября Леся Литвинова объявила на своей странице сбор средств на очень важную и нужную вещь для бойцов на передовой. Необходимая сумма была очень большая - 3 млн гривен. В целях безопасности волонтер не могла рассказать, на что именно нужны такие деньги. Ситуация осложнялась еще и тем, что сумму необходимо было собрать быстро.

Буквально через сутки Литвинова сообщила, что собрана уже половина необходимой суммы. А еще через день - сбор был закрыт полностью.

А потом в папке "спам" в своих сообщениях волонтер обнаружила письмо от семьи, которая потеряла на фронте отца и мужа. Семья получила компенсацию от государства, и почти всю сумму они перечислили волонтерам.

Как отметила Леся Литвинова, это сообщение ее практически разорвало в клочья и довело до слез.

"Я и мои дочки сделали перевод в ваш фонд для реализации пока что засекреченного проекта для помощи ребятам в горячих точках суммой 9999999 (так как Приват не хотел пропускать 1000000). Это деньги, которые мы получили от государства из-за гибели моего мужа, отца девочек. Для нас важно, чтобы наши ребята имели увеличенные шансы на возвращение живыми, к своим семьям! Пусть все у вас получится! Спасибо за вашу работу!" - говорится в сообщении.

Леся Литвинова добавила, что отправила это сообщение тем людям, которые физически сейчас занимаются реализацией проекта, на который собирались средства.

Скриншот