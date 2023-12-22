Сім'я українського телеведучого, чию квартиру знищив дрон, потребує допомоги

У результаті нічної атаки дронів на столицю в Солом'янському районі знищено кілька квартир у багатоповерховому будинку. Серед них також помешкання українського телеведучого Андрія Ковальського. Тепер родина потребує допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис його дружини Тетяни Хитрик у Facebook.
"Вижили, ми вижили! І це головне... Квартири тепер немає", - написала Тетяна.
Допомогти сім'ї Андрія Ковальського фінансово можна за реквізитами - 5375 4112 1062 3422.
Подружжя виховує двох маленьких дітей. На момент влучання уламка всі були квартирі, однак ніхто не постраждав.
Проте квартира зруйнована вщент.
Руйнування квартири Андрія Ковальського (фото: facebook.com/tetiana.khytryk)
Нагадаємо, що Андрій Ковальський працює ведучим програми "Спорт" на телеканалі ICTV.
У ніч на 22 грудня російська армія випустила по Україні БПЛА. Сили ППО знищили 24 дрони.
У Солом'янському районі сталося падіння уламків, внаслідок чого кілька квартир у багатоповерхівці знищено.
Попередньо, є руйнація між 24 і 25 поверхами. За медичною допомогою звернулися 2 особи. Одного чоловіка доправили до шпиталю, ще одному постраждалому жителю будинку медики надали допомогу на місці.
Наслідки нічної атаки на столицю (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Раніше ми повідомляли про те, що столичний ТРЦ відмовився транслювати на екранах імена полонених і загиблих українських військових.
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