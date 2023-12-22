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Сім'я українського телеведучого, чию квартиру знищив дрон, потребує допомоги

Андрій Ковальський з сім'єю (фото: instagram.com/kovalskyi_andrii)
Автор: Юлія Гаюк

У результаті нічної атаки дронів на столицю в Солом'янському районі знищено кілька квартир у багатоповерховому будинку. Серед них також помешкання українського телеведучого Андрія Ковальського. Тепер родина потребує допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис його дружини Тетяни Хитрик у Facebook.

Як долучитися до допомоги

"Вижили, ми вижили! І це головне... Квартири тепер немає", - написала Тетяна.

Допомогти сім'ї Андрія Ковальського фінансово можна за реквізитами - 5375 4112 1062 3422.

Подружжя виховує двох маленьких дітей. На момент влучання уламка всі були квартирі, однак ніхто не постраждав. 

Проте квартира зруйнована вщент.

Руйнування квартири Андрія Ковальського (фото: facebook.com/tetiana.khytryk)

Нагадаємо, що Андрій Ковальський працює ведучим програми "Спорт" на телеканалі ICTV. 

Нічна атака на Київ

У ніч на 22 грудня російська армія випустила по Україні БПЛА. Сили ППО знищили 24 дрони.

У Солом'янському районі сталося падіння уламків, внаслідок чого кілька квартир у багатоповерхівці знищено. 

Попередньо, є руйнація між 24 і 25 поверхами. За медичною допомогою звернулися 2 особи. Одного чоловіка доправили до шпиталю, ще одному постраждалому жителю будинку медики надали допомогу на місці.

Наслідки нічної атаки на столицю (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Раніше ми повідомляли про те, що столичний ТРЦ відмовився транслювати на екранах імена полонених і загиблих українських військових.

Читайте також, коли вперше виробили дрон та яка їхня роль у війні сьогодні.

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Київатака дронів