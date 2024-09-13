Сільві Грато з "Емілі в Парижі" вразила фігурою у сміливому фотосеті. Як виглядає 61-річна акторка

Сільві Грато в реальному житті - нові фото акторки

Так, 61-річна Філіппін з'явилася на обкладинці австралійського видання. І для нового фотосету акторці підібрали декілька зухвалих образів.

Зірка серіалу позувала у шкіряній куртці та продемонструвала стрункі ноги. Також вона приміряла цікавий костюм з акцентним паском на талії.

В епізодах "Емілі в Парижі" героїня Леруа-Больє - впевнена у собі та дуже стильна жінка. І на нових кадрах акторка показала, що не поступається образу, адже в реальному житті вона теж здатна вразити ефектними "луками".

Помітно, що акторка знає свої "сильні сторони" та обирає вдалі ракурси.

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Нові фото зірки "Емілі в Парижі" вразили фанів. У коментарях вони пишуть: