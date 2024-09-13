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Сильви Грато из "Эмили в Париже" поразила фигурой в смелом фотосете. Как выглядит 61-летняя актриса

Филиппин Леруа-Болье (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Актриса Филиппин Леруа-Болье, играющая непревзойденную и стильную Сильви Грато в сериале "Эмили в Париже", поражает фанатов изысканностью и красотой. И сейчас она показалась на смелых кадрах и покорила сеть стройными формами.

Как выглядит актриса, играющая Сильви, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новые посты из Instagram Harper's BAZAAR.

Сильви Грато в реальной жизни - новые фото актрисы

Так, 61-летняя Филиппин появилась на обложке австралийского издания. И для нового фотосета актрисе подобрали несколько дерзких образов.

Звезда сериала позировала в кожаной куртке и продемонстрировала стройные ноги. Также она примеряла интересный костюм с акцентным пояском на талии.

 

В эпизодах "Эмили в Париже" героиня Леруа-Болье - уверенная в себе и очень стильная женщина. И на новых кадрах актриса показала, что не уступает образу, ведь в реальной жизни она тоже способна поразить эффектными "луками".

 

Заметно, что актриса знает свои "сильные стороны" и выбирает удачные ракурсы.

Реакция сети

Новые фото звезды "Эмили в Париже" поразили фанатов. В комментариях они пишут:

  • "Роковая женщина"
  • "Настоящая элегантность"
  • "Без сомнений, самая харизматичная женщина"
  • "Вы прекрасна"
  • "В восторге от этих образов"
  • "Икона моды"
  • "Красавица, невероятная женщина".
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