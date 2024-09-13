Сильви Грато из "Эмили в Париже" поразила фигурой в смелом фотосете. Как выглядит 61-летняя актриса

Сильви Грато в реальной жизни - новые фото актрисы

Так, 61-летняя Филиппин появилась на обложке австралийского издания. И для нового фотосета актрисе подобрали несколько дерзких образов.

Звезда сериала позировала в кожаной куртке и продемонстрировала стройные ноги. Также она примеряла интересный костюм с акцентным пояском на талии.

В эпизодах "Эмили в Париже" героиня Леруа-Болье - уверенная в себе и очень стильная женщина. И на новых кадрах актриса показала, что не уступает образу, ведь в реальной жизни она тоже способна поразить эффектными "луками".

Заметно, что актриса знает свои "сильные стороны" и выбирает удачные ракурсы.

Реакция сети

Новые фото звезды "Эмили в Париже" поразили фанатов. В комментариях они пишут: