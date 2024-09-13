Сильви Грато из "Эмили в Париже" поразила фигурой в смелом фотосете. Как выглядит 61-летняя актриса

Актриса Филиппин Леруа-Болье, играющая непревзойденную и стильную Сильви Грато в сериале "Эмили в Париже", поражает фанатов изысканностью и красотой. И сейчас она показалась на смелых кадрах и покорила сеть стройными формами.
Как выглядит актриса, играющая Сильви, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новые посты из Instagram Harper's BAZAAR.
Так, 61-летняя Филиппин появилась на обложке австралийского издания. И для нового фотосета актрисе подобрали несколько дерзких образов.
Звезда сериала позировала в кожаной куртке и продемонстрировала стройные ноги. Также она примеряла интересный костюм с акцентным пояском на талии.
В эпизодах "Эмили в Париже" героиня Леруа-Болье - уверенная в себе и очень стильная женщина. И на новых кадрах актриса показала, что не уступает образу, ведь в реальной жизни она тоже способна поразить эффектными "луками".
Заметно, что актриса знает свои "сильные стороны" и выбирает удачные ракурсы.
Новые фото звезды "Эмили в Париже" поразили фанатов. В комментариях они пишут:
К слову, раньше мы уже называли неизвестные факты из биографии Лили Коллинз.
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