ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сильный взрыв в Мадриде: жуткие фото и видео трагедии

Автор: Роман Мирончук

В среду, 20 января, в Мадриде прогремел мощный взрыв. В результате инцидента были повреждены три верхних этажа дома, расположенного на улице Толедо в центре города.

Возле здания, где произошел взрыв находится дом престарелых. Правоохранители эвакуируют всех жителей соседних домов. Точная причина взрыва пока неизвестна, но предполагается, что он произошел из-за утечки газа.

Взрыв в Мадриде (фото: twitter.com/ajplus)

Взрыв в Мадриде (фото: twitter.com/TheAvenger___)

По данным Reuters, из-за взрыва по меньшей мере два человека погибли и восемь получили ранения. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии и доставлен в больницу.

Взрыв в Мадриде (фото: twitter.com/ajplus)

Представитель церкви заявил, что пропал один церковный волонтер. Дым поднимался из частично разрушенного здания, и спасатели эвакуировали пожилых людей из соседнего дома престарелых.

Самые читаемые новости

Взрыв в Мадриде (фото: twitter.com/TheAvenger___)

Пять верхних этажей были полностью разрушены, стены были взорваны, а два нижних этажа остались в основном целыми, но местами обуглены пламенем.

По словам соседа, здание представляло собой комплекс, в котором проходили тренинги для священников, а также в нем давали еду бездомным.

Напомним, под Полтавой 9 января произошел сильный взрыв по причине разгерметизации магистрального газопровода. По словам очевидцев, взрыв был очень мощный и всерьез перепугал жителей ближайших поселков.

Ранее в Киеве на Крещатике загорелся газовый баллон у митингующих под стенами КГГА.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ИспанияВзрыв