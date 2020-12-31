ЧП в центре Киева: у митингующих вспыхнул газовый баллон (видео)

В Киеве под зданием КГГА загорелся газовый баллон (коллаж РБК-Украина)

В Киеве на Крещатике загорелся газовый баллон у митингующих под стенами КГГА. ЧП в центре столицы, которое грозило привести к взрыву, произошло средь бела дня в четверг, 31 декабря.

Видео с места инцидента опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

На кадрах видно, как возле палаток пылает баллон с газом. В это время на улице мимо спокойно идут прохожие.

Потушить огонь удалось не сразу. Сначала молодой человек бросился к горящему газовому баллону с одеялом, которое достал из одной из палаток, установленной протестующими ФОПовцами. Но ничего не помогло - материя, накрыв огонь, не перекрыла доступ воздуху и сама загорелась.

После этого пробовали залить пламя водой из большого резервуара - но и тут "пожарного-энтузиаста" постигла неудача, а пламя только стало разрастаться.

Наконец принесли огнетушитель, что и помогло решить проблему с огнем и не допустить взрыва.

"Салют едва не начался заблаговременно. В самом центре города, вблизи с КГГА, у митингующих начал пылать газовый баллон. Техника безопасности просто бесспорна", - говорится в публикации.

Посмотреть видео можно по этой ссылке.

В сети такая ситуация в центе Киева на многолюдном Крещатике вызвала гневную реакцию и возмущение.

Газ водой тушить... Пацан к успеху шел!

Ждем реакции Администрации города

Бензином нужно было тушить или спиртом...

А что это за палатки?

Ранее сообщалось, что этой ночью в Киеве горела многоэтажка, и в результате происшествия пострадал человек.

Напомним, что недавно под Полтавой загорелся вагон поезда, который находился на ремонте - тогда погибли два человека.