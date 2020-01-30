Сильный ветер и снег: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине в пятницу, 31 января, будет неблагоприятной в большинстве областей страны. Синоптики предупреждают о сильном мокром снеге и ветре, до штормовых порывов. Часть Украины окажется в сухой зоне, но ненадолго.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, январь в Украине заканчивается парадом атмосферных фронтов, которые принесут сильные осадки в виде мокрого снега и штормовой ветер.

"Завтра один такой приведет мокрый снег и дожди в западных областях, в Винницкой, Житомирской, Киевской. К вечеру осадки дойдут до Одесской, Кропивницкого с районами и в Черкасскую области. Все, что не попадает в этот список – без существенных осадков. Карта. Ветер будет юго-западный, порывистый, сильный", - написала синоптик.

Карта погоды

А вот температура воздуха в Украине будет держаться выше нуля.

"Температура воздуха в течение дня +1 +5 градусов, на юге +4 +9 градусов", - рассказала Диденко.

В Киеве 31 января по словам синоптика, будет влажно, возможен мокрый снег или дождь, порывистый ветер, дневная температура воздуха около +3 градусов.

Диденко предупредила, что на выходных в Украине существенно потеплеет, а на следующей неделе ожидается похолодание.

"1-2 февраля в Украине, хоть и будет преобладать, как мы говорим, сырая погода, но потеплеет, на Западе, например, до +7 +10 градусов, на Юге до +12 градусов. А на следующей неделе снова несколько похолодает. Градусные качели будут продолжаться и в феврале, однако серьезные морозы маловероятны", - спрогнозировала синоптик.

По данным Украинского гидрометцентра, в понедельник, 3 февраля, дожди пройдут по всей территории Украины, а температура воздуха опустится до +2 +4 градусов, теплее будет только на юге страны, от +7 до +9 градусов.

Карта погоды на 3 февраля