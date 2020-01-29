Аномальная зима в Украине: синоптики сделали важное предупреждение

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине преподнесет неприятный сюрприз жителям нескольких областей

Погода в Украине в ближайшие дни существенно будет отличаться от стандартной погоды середины зимы. В большинстве регионов страны пройдут сильные дожди, местами возможен мокрый снег. Температура воздуха снова поползет вверх и до конца текущей недели ожидается потепление до +9 градусов. Синоптики предупреждают об усилении ветра, до 12 м/с.

На выходных, 1 и 2 февраля в Украине ожидаются дожди в большинстве областей. В субботу на севере и северо-востоке возможен мокрый снег. Сухо будет только в центральных областях страны. В воскресенье кратковременные дожди охватят все регионы. Температура воздуха в центре, на востоке и севере будет колебаться от -1 градуса новью до +2 +5 градусов днем.

Погода в Украине 1 февраля

На юге в субботу ожидается прояснение, ночью +1 +3 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +7 +9 градусов. В воскресенье будет идти дождь, а температура воздуха поднимется до +11 градусов. В западных областях будет тепло, но пройдут дожди. Ночью +2 +4 градуса, днем от +5 до +9 градусов. В воскресенье от +5 до +7 градусов.

В Киеве 1 февраля возможен небольшой мокрый снег. Ночью до -1 градуса, днем +2 +4 градуса. 2 февраля в столице резко потеплеет до +6 +8 градусов.

Погода в Украине 2 февраля

Тем временем, в четверг, 30 января, в Украине будет идти снег и мокрый снег в нескольких областях. Часть Украины окажется под воздействием антициклона, но картину сильно испортит западный ветер с порывами до 12 м/с.

На востоке небольшой снег возможен только в Полтаве, в остальных городах – сухо. Ночью от 0 до +2 градусов, днем от +1 до +5 градусов.

В южных областях сухо, без осадков. Ночью от 0 до +3 градусов, днем потеплеет до +5 +8 градусов. В Крыму солнечно, ночью +2 +4 градуса, днем +6 +8 градусов.

На севере страны будет идти сильный мокрый снег. Синоптики предупреждают об ухудшении ситуации на дорогах. Ночью от 0 до +2 градусов. Днем до +4 градусов.

В западных и центральных областях будет идти небольшой мокрый снег. Ночью от 0 до +2 градусов, днем от +2 до +4 градусов.

В Киеве 30 января пройдет мокрый снег. Ночью от -1 до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +1 +3 градусов.

Погода в Украине 30 января