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Зальет снежными дождями: синоптики дали неутешительный прогноз погоды

STYLERЖизнь    28.01.2020 - 21:28
Зальет снежными дождями: синоптики дали неутешительный прогноз погоды
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине принесет неприятный сюрприз в конце недели

Погода в Украине в ближайшие дни существенно ухудшится и большинство областей страны накроет мокрым снегом и дождями. По данным синоптиков, такая синоптическая ситуация продлится до конца недели и на выходных мокрый снег сменится сильными дождями, а температура воздуха снова пойдет вверх.

В Украине начало февраля будет совершенно не зимним. В большинстве областей Украины поднимется температура воздуха до весенних отметок, а регионы начнет заливать сильными и умеренными дождями. Также ожидается усиление ветра до 12 м/с.

2 февраля, в воскресенье, на востоке, севере страны и в центре ночная температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 градусов, днем потеплеет до +4 +7 градусов. В южных областях ночью +2 +4 градусов, днем от +9 до +11 градусов. На западе ночью +3 +5 градусов, днем от +6 до +9 градусов.

В Киеве 2 февраля будет идти сильный дождь. Ночью +2 +4 градуса, днем от +6 до +8 градусов.

Зальет снежными дождями: синоптики дали неутешительный прогноз погоды

Карта погоды на 2 февраля

Тем временем, в среду, 29 января синоптики прогнозируют мокрый снег, местами с дождем. Температура воздуха в большинстве областей опустится.

На востоке Украины ночная температура воздуха составит +1 +3 градуса, днем от +1 до +4 градусов. В регионе будет идти сильный дождь в течении ночи, а также днем.

Дожди также пройдут в южных областях. Температура воздуха ночью +1 +3 градуса, днем потеплеет до +5 +9 градусов. В Крыму ливень, ночью +2 +4 градуса, днем +7 +9 градусов.

Север страны зальет дождями с мокрым снегом. Температура воздуха составит +1 +3 градуса.

В западных областях ожидается мокрый снег. Ночная температура будет колебаться от 0 до +2 градусов, днем ожидается от 0 до +3 градусов.

В центральных областях будет идти сильный дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха +1 +3 градуса.

В Киеве 29 января будет идти сильный дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов.

Зальет снежными дождями: синоптики дали неутешительный прогноз погодыКарта погоды на 29 января

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