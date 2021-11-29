Сильные снегопады и морозы до -23 градусов: синоптики дали новый прогноз на декабрь

Так, по данным ресурса Gismeteo, в первые дни декабря (2-3 числа) нас ждет потепление, местами до +10 градусов, но на выходных похолодает.

С начала следующей недели вероятны снегопады, а в середине, 8-9 декабря могут ударить морозы - в северной части страны до -21... -23 ночью, а днем -10... -15 градусов.

Далее и до конца месяца синоптическая ситуация стабилизируется, сильные перепады пока не прогнозируются.

Смотрите ниже карты синоптиков для Киева, Львова, Харькова, Сум, Днепра и Одессы.

Скрин: Погода в Украине на месяц (gismeteo.ua)

В то же время в Украинском гидрометцентре прогнозируют, что температура и осадки будут в пределах нормы.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается от 4 мороза до 3 тепла, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм, что в пределах нормы (в северо-восточной части несколько меньше нормы)", - сообщили в месячном прогнозе.