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Сильні снігопади і морози до -23 градусів: синоптики дали новий прогноз на грудень

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в грудні може засмутити українців різкими перепадами вже в першій декаді місяця. Синоптики прогнозують сильні снігопади, а також морози в деяких регіонах до -23 градусів вночі і до -15 вдень.

Докладний прогноз на перший місяць зими - в матеріалі Styler.

Так, за даними ресурсу Gismeteo, в перші дні грудня (2-3 числа) нас чекає потепління, місцями до +10 градусів, але на вихідних похолодає.

З початку наступного тижня ймовірні снігопади, а в середині, 8-9 грудня можуть вдарити морози - в північній частині країни до -21... -23 вночі, а вдень -10... -15 градусів.

Далі і до кінця місяця синоптична ситуація стабілізується, сильні перепади поки не прогнозуються.

Дивіться нижче карти синоптиків для Києва, Львова, Харкова, Сум, Дніпра та Одеси.

Скрін: Погода в Україні на місяць (gismeteo.ua)

У той же час в Українському гідрометцентрі прогнозують, що температура і опади будуть в межах норми.

"Середня місячна температура повітря передбачається від 4 морозу до 3 тепла, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм, що в межах норми (в північно-східній частині дещо менше норми)", - повідомили в місячному прогнозі.

Раніше ми писали, що метеорологи заявили про зародження феномена, який викличе погодні аномалії в усьому світі.

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