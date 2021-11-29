Сильні снігопади і морози до -23 градусів: синоптики дали новий прогноз на грудень

Так, за даними ресурсу Gismeteo, в перші дні грудня (2-3 числа) нас чекає потепління, місцями до +10 градусів, але на вихідних похолодає.

З початку наступного тижня ймовірні снігопади, а в середині, 8-9 грудня можуть вдарити морози - в північній частині країни до -21... -23 вночі, а вдень -10... -15 градусів.

Далі і до кінця місяця синоптична ситуація стабілізується, сильні перепади поки не прогнозуються.

Дивіться нижче карти синоптиків для Києва, Львова, Харкова, Сум, Дніпра та Одеси.

Скрін: Погода в Україні на місяць (gismeteo.ua)

У той же час в Українському гідрометцентрі прогнозують, що температура і опади будуть в межах норми.

"Середня місячна температура повітря передбачається від 4 морозу до 3 тепла, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм, що в межах норми (в північно-східній частині дещо менше норми)", - повідомили в місячному прогнозі.