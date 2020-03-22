Сильные морозы и снегопады: когда наступит пик холодов (карта)

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Синоптики предупредили о сильных морозах и снегопадах в некоторых областях

Погода в Украине 23 марта будет морозной и снежной. Синоптики предупредили о том, что в ночное время в большинстве регионов будет "минусовая" температура, но настоящие морозы стоит ожидать только в западных областях Украина. При этом в ночное время ожидаются снегопады.

По данным синоптиков, температура в Украине 23 марта будет достигать +6… -6 градусов. На территории всей страны столбики термометров упадут в среднем до +2… +5 градусов. Только в некоторых восточных и южных областях, по данным экспертов, ожидается +3… +6 градусов тепла. В ночное время в западных, северных и некоторых центральных областях ударят морозы. Там термометры покажут до -3… -6 градусов. В остальных регионах уровень тепла в ночное время будет держаться на уровне 0… -4 градусов. В южных регионах ночью до +3 градусов.

В Киеве 23 марта, в понедельник, уровень тепла будет держаться у отметок 0… +2 градуса. Ночью заметно холоднее – от -4 до -6 градусов. При этом в течение дня погода будет солнечной. Синоптики также предупреждают о гололедице и порывах ветра до 12 м/с.

По всей Украине в целом в понедельник небо будет ясным с переменной облачностью. Снег ожидается преимущественно в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Погода в Украине 23 марта (скриншот: meteo.gov.ua)

"23 марта похолодание будет сопровождаться ночью выпадением снега в западных, восточных, Винницкой и Днепропетровской областях. Ожидается местами образования снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица, - на юге страны днем порывами ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый). В Карпатах 23 марта ночью умеренный, днем небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м / с, на высокогорье 25 м / с, на дорогах снежные заносы, гололедица (I уровень опасности, желтый)", - добавили синоптики Укргидрометцентра.

При этом синоптики отмечают, что морозы до -6 - это не предел. На следующей неделе ожидается похолодание до -9 градусов. Пик "морозной" погоды придется на 25 марта.

Напомним, что ранее синоптики дали шокирующий прогноз на конец марта.