Сильные молитвы Святому Николаю для исполнения желаний, защиты от зла и помощи

22 мая почитается память Святого Николая Чудотворца, которого еще называют "летний" Николай в противовес более известному - "зимнему", что отмечается 19-го декабря. Праздник имеет свои традиции и запреты, а самая главная его сила - это возможность попросить у святого о чуде.

Молитва Николаю Чудотворцу на осуществление желания

Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не покинь меня в делах суетных. Что во благо тех, кто возжелал, исполни своей милостью. Когда лихое хочу, отврати напасти. Пусть все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя, аминь.

После этой молитвы подумайте о своем желании. Оно должно быть добрым, и не содержать пожеланий кому-то зла или мести.

Молитва к Святому Николаю о здоровье

Всеблагий отче Николае, великий и предивный Чудотворец! Ты своими молитвами лечил всякую болезнь и хворь, ты своим заступничеством спас от смерти, ты своей опекой отгонял беду. Искренне молю тебя, помощника тех, что есть в горе и нужде нынешней жизни: поспеши и ко мне со своей помощью, защити меня и всех людей от огня и воды, от голода и эпидемии, от тяжелой болезни и неожиданной смерти. Оберегай меня через целую мою жизнь, а особенно в страшную минуту перехода из досрочной жизни в вечность. Защити меня тогда щитом твоей молитвы перед справедливым гневом Христа Бога и помоги мне, чтобы я оказался (-лась) навечно в небе, вместе с тобой, где буду прославлять и величать милосердие Божие. Аминь.

Молитва для защиты

О всеблагий отче наш Николе, пастырь и учитель всех, кто с верой обращается под защиту твою и искренней молитвой умоляет тебя: поспеши и огради стадо Христово от волков, которые губят ее. Украину нашу и всякую страну христианскую, и весь мир огради и сохрани святыми твоими молитвами от землетрясения, наступления чужаков и народных мятежей, междоусобиц; от голода, эпидемии, потопа, огня, меча и внезапной смерти всякого человека защити. И как помиловал ты трех мужей, что в темнице сидели, да спас их от гнева царского и кары смертной, так помилуй и нас, что умом, словом и делом во тьме грехов пребываем. Спаси нас от гнева Божия и вечной казни: чтобы твоим заступничеством и помощью и Своей благодатью и милосердием подал нам Христос Бог тихо и без греха прожить на этом свете, и не осудил нас стоять слева и сподобил стать справа со всеми святыми. Аминь.

Молитва к Чудотворцу о помощи в жизни

Большой угодник и Святитель Божий Николай, помощник и учитель всех, кто с искренним молением прибегает к твоей помощи. Ты помогал тем, которые к тебе обращались, помоги и мне во всех трудностях и потребностях жизни моей. Когда придет волна, где сила моя заслаба, трудности, которые становятся на пути жизни моей, слишком велики для меня, ты, угодник Божий, подай мне на помощь твою руку и стань мне на охрану, как всегда становился тем, что в трудностях и опасностях помнили о тебе. Благослови меня святительскою твоею рукою, наставь на стезю добрую, зЗажги во мне веру непоколебимую и моли Христа Бога, за спасение души моей. Аминь.

Что надо сделать на Николая, традиции и запреты

Обязательно надо помочь тем, кто в этом нуждается. И неважно близкий это человек или просто незнакомец. Иначе 7 лет семья будет терпеть нищету и бедствия.

Ко дню святого Николая старались отдать все долги, иначе считалось, что не будет финансовой удачи весь год.

Хорошая примета, если на Николая идет дождь. Утренняя роса считается целебной - надо ею умыться для красоты и здоровья, походить по траве босиком.

Нельзя в этот день грустить, ссориться и ругаться. Это большой грех - прибегать к негативу и грусти в такой светлый праздник.

Также на Николая нельзя работать. В том числе запрещено рукоделие: шитье, вышивание. А также стирка и уборка в доме.