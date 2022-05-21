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Сильні молитви Святому Миколаю для виконання бажань, захисту від зла і допомоги

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Субота 21 травня 2022 20:37
Сильні молитви Святому Миколаю для виконання бажань, захисту від зла і допомоги Фото: Як помолитися Святому Миколаю (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

22 травня вшановується пам'ять Святого Миколая Чудотворця, якого ще називають "літній" Миколай на противагу більш відомому - "зимовому", що відзначається 19-го грудня. Свято має свої традиції й заборони, а найголовніша його сила - це можливість попросити у святого про диво.

Як помолитися Чудотворцю про здійснення бажань, захист від зла, добробут - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Молитва Миколаю Чудотворцю на здійснення бажання

Чудотворцю Миколаю, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних. Не гнівайся на прохання зухвале, але і не покинь мене в справах суєтних. Що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Коли лихе хочу, відверни напасті. Нехай всі бажання праведні здійсняться, а життя моє щастям наповниться. Хай буде воля твоя, амінь.

Після цієї молитви подумайте про своє бажання. Воно має бути добрим, і не містити побажань комусь зла чи помсти.

Молитва до Святого Миколая про здоров’я

Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворцю! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і хворобу, ти своїм заступництвом визволяв від смерті, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, помічника тих, що є в горі і нужді теперішнього життя: поспіши й до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я опинився (-лася) навіки в небі, разом з тобою, де буду прославляти й величати Боже милосердя. Амінь.

Молитва для захисту

О всеблагий отче наш Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і щирою молитвою благає тебе: поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча і наглої смерті всяку людину захисти. І як помилував ти трьох мужів, що у в’язниці сиділи, та спас їх від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого й вічної кари: щоб твоїм заступництвом і поміччю та Своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь.

Молитва до Чудотворця про допомогу у житті

Великий угоднику і Святитель Божий Миколай, помічник й вчитель всіх, хто з щирим молінням вдається до твоєї допомоги. Ти допомагав тим, які до тебе зверталися, допоможи і мені в усіх труднощах і потребах життя мого. Коли прийде хвиля, де сила моя заслаба, труднощі, що стають на дорозі життя мого, завеликі для мене, ти, угоднику Божий, подай мені на поміч твою руку і стань мені на охорону, як ставав завжди тим, що в труднощах і небезпеках пам’ятали про тебе. Благослови мене святительською твоєю рукою, настав на стежку добру, запали в мені віру непохитну і моли Христа Бога, за спасіння душі моєї. Амінь.

Що треба зробити на Миколая, традиції й заборони

Обов'язково треба допомогти тим, хто цього потребує. І неважливо близька це людина або просто незнайомець. Інакше 7 років сім'я терпітиме злидні і лиха.

До дня святого Миколая намагалися віддати всі борги, інакше вважалося, що не буде фінансової удачі весь рік.

Хороша прикмета, якщо на Миколая йде дощ. Ранкова роса вважається цілющою - треба нею вмитися для краси і здоров'я, походити по траві босоніж.

Не можна в цей день сумувати, свариться і лаятися. Це великий гріх - вдаватися до негативу і смутку в таке світле свято.

Також на Миколая не можна працювати. У тому числі заборонено рукоділля: шиття, вишивання. А також прання і прибирання в домі.

Раніше ми писали, коли в Україні святкують Трійцю, традиції й заборони цього особливого дня.

А також повідомляли про православний календар на травень.

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