Новый президент – это не конец жизни: психолог объяснил, как успокоиться после выборов

Как принять результат выборов (Коллаж РБК-Украина)

Психолог дал советы, как принять результаты выборов и снизить агрессию

После нескольких недель предвыборной гонки президентских выборов, украинцы оказались в нервном напряжении и в обществе зашкаливает уровень агрессии. О том, как снять напряжение и успокоиться после выборов, рассказал кандидат психологических наук, заведующий кафедры практической психологии Игорь Корниенко в комментарии для издания Galnet.

Игорь Корниенко объяснил, что новый президент в стране – это не конец жизни и дал практические советы о том, как принять результаты выборов и успокоиться.

Изменить вид деятельности. Заняться физическими упражнениями, спортом, много гулять. Можно поехать на дачу и заняться огородом.

Сосредоточиться на себе или на своих близких. Президенты есть, были и будут. Новый президент – это не конец жизни.

Позитивная психология. В любой, на первый взгляд, негативной ситуации есть что-то позитивное. Надежда на лучшее, пришла весна, скоро большой праздник. Во всем негативном однозначно есть что-то позитивное. Просто нужно включить критическое мышление и искать позитив.

Изменить внешнее окружение. Банально, но очень действенно.

Неконтактные виды спорта. То есть, виды спорта, в которых присутствует мяч: баскетбол, волейбол, футбол. Благодаря ударам по мячу выходит излишняя агрессия.

Плавание. Вода расслабляет, массирует тело человека, забирает лишнюю агрессию.

Как снизить уровень агрессии и успокоиться после выборов (Коллаж РБК-Украина)

Кричать. Не друг на друга, конечно. Выехать в лес, в поле, на речку – куда-нибудь, где меньше людей. Если вас переполняет агрессия и негативные эмоции, то просто кричать, пока сил хватит.

Говорить. Так называемая "кухонная" психотерапия. Поговорить с друзьями или психологом про эмоции, которые переполняют. Проговаривая негативные эмоции и чувства, человек частично освобождается от них.

Писать. Взять лист бумаги и ручку, записать те эмоции, которые переполняют. Если что-то не нравится в новом президенте, написать ему письмо и выразиться, не стесняясь в выражениях. Перенося мысли на лист бумаги, мы частично от них избавляемся.

Музыка. Слушайте музыку, ведь она создает уникальное пространство для отдыха.

Чувство юмора. Когда-то Ганди говорил: "Если бы не юмор – я давно бы умер". Ко всему желательно относиться с юмором.

Массаж. Важно массировать заднюю часть шеи и крылообразные мышцы. Тогда человек, который угнетен, автоматически выпрямляется и меняет свое эмоциональное состояние.

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