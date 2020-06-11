Сильные грозы и штормовой ветер: непогода разгуляется по Украине

Погода в Украине (Фото: pixabay.com)

Погода в Украине напугает жителей сильными грозами и штормовым ветром

Погода в Украине в пятницу, 12 июня, ожидается жаркая. В нескольких регионах синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер, грозы и ливни, местами возможен град. Температура воздуха в большинстве областей превысит +30 +35 градусов.

На востоке страны будет сухо, возможна небольшая облачность и сильный ветер, с порывами. Ночная температура воздуха составит +17 +19 градусов, днем прогреется до +33 +35 градусов.

Южные области Украины накроет грозами, возможны ливни и сильный штормовой ветер. Ночью в регионе от +17 до +20 градусов, днем столбики термометров покажут +27 +30 градусов. В Одессе будет прохладнее, от +24 до +26 градусов. В Крыму пройдет гроза, ночью +18 +20 градусов, днем +26 +28 градусов.

На севере страны без осадков, возможна облачность и порывистый ветер. Ночная температура будет колебаться в пределах +18 +20 градусов, днем прогреется до +31 +33 градусов.

Западные области страны накроет сильными грозами и штормовым ветром. Синоптики прогнозируют дожди ночью и днем, вероятны ливни и даже град. Ночью от +13 до +18 градусов, днем от +26 до +29 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, ожидается сухая и облачная погода. Ночью от +17 до +19 градусов, днем воздух прогреется до +31 +33 градусов.

В Киеве 12 июня без осадков, ветер северо-восточный, со штормовыми порывами. Ночью в столице от +19 до +21 градуса, днем столбики термометров покажут от +32 до +34 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 12 июня

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики пообещали небольшое похолодание и предупредили о сильных дождях.

А также рассказывали о том, что появился новый прогноз погоды в Украине на лето, возможна засуха и адская жара.

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Автор: Анна Шиканова