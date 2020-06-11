Украину зальет дождями, но жара ослабнет: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине готовит неприятный сюрприз для большинства областей

Погода в Украине в ближайшие двое суток будет весьма жаркой и местами температура воздуха поднимется до +35 градусов. Однако на выходных в страну придет новый атмосферный фронт, который принесет с собой понижение температуры воздуха и кратковременные дожди во всех регионах.

Ожидаемую прохладу жители Украины смогут почувствовать уже в воскресенье, 14 июня. Как рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, температура опустится до +22 +28 градусов.

"К нам придет атмосферный фронт с севера, принесет кратковременные дожди с грозами и – главное! – ослабление жары. То есть, в воскресенье днем ожидается в большинстве областей Украины +22 +28 градусов, только на Востоке жара еще задержится", - написала синоптик.

Она предупредила, что в пятницу в Украине будет жарко практически во всех областях, немного прохладнее только на Западе. Также она спрогнозировала дожди и грозы во многих регионах.

Карта погоды

"12 июня в Украине будет жарко, +29 +35 градусов, только в западных областях свежее, на протяжении дня +24 +29 градусов. И еще. Завтрашние грозовые дожди могут локально достичь Юга Украины, Винницкой и Житомирской областей, поэтому во время дождей в этих регионах ожидается кратковременное ослабление жары до +25 +29 градусов. От жары еще немного будет спасать порывистый северо-восточный ветер", - добавила Диденко.

Карта погоды

В Киеве сухо будет только в пятницу, а в субботу погода начнет портиться. Кроме того, Диденко пообещала, что вся следующая неделя будет менее жаркой.

"В Киеве пятница обещает быть жаркой и сухой, днем +32 +34 градуса. В субботу начнут понемногу набегать облака фронта, и уже во второй половине дня или ближе к вечеру и также в воскресенье есть вероятность кратковременных дождей с грозами. 14 июня, как я уже говорила, жара ослабнет. И всю следующую неделю температура воздуха ожидается более комфортной", - спрогнозировала синоптик.

Карта погоды

Напомним, ранее мы писали о том, что Украину накроет холодными грозами и назвали области, которым не повезет

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили о том, что в Украину идет похолодание.

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Автор: Анна Шиканова