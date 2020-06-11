Сильні грози і штормовий вітер: негода розгуляється по Україні

Погода в Україні (Фото: pixabay.com)

Погода в Україні налякає жителів сильними грозами і штормовим вітром

Погода в Україні у п'ятницю, 12 червня, очікується спекотна. У кількох регіонах синоптики прогнозують сильний штормовий вітер, грози та зливи, місцями можливий град. Температура повітря в більшості областей перевищить +30 +35 градусів.

На сході країни буде сухо, можлива невелика хмарність і сильний вітер з поривами. Нічна температура повітря становитиме +17 +19 градусів, вдень прогріється до +33 +35 градусів.

Південні області України накриє грозами, можливі зливи та сильний штормовий вітер. Вночі від +17 до +20 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +27 +30 градусів. В Одесі буде прохолодніше, від +24 до +26 градусів. У Криму пройде гроза, вночі +18 +20 градусів, вдень +26 +28 градусів.

На півночі країни без опадів, можлива хмарність та поривчастий вітер. Нічна температура коливатиметься в межах +18 +20 градусів, вдень прогріється до +31 +33 градусів.

Західні області країни накриє сильними грозами та штормовим вітром. Синоптики прогнозують дощі вночі та вдень, можливі зливи й навіть град. Вночі від +13 до +18 градусів, вдень від +26 до +29 градусів.

В центральній частині країни опади не прогнозуються, очікується суха та хмарна погода. Вночі від +17 до +19 градусів, удень повітря прогріється до +31 +33 градусів.

У Києві 12 червня без опадів, вітер північно-східний, зі штормовими поривами. Вночі в столиці від +19 до +21 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть від +32 до +34 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 12 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики пообіцяли невелике похолодання і попередили про сильні дощі.

А також розповідали про те, що з'явився новий прогноз погоди в Україні на літо, можлива посуха і пекельна спека.

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Автор: Анна Шиканова