Сильные дожди и холод: синоптики рассказали, где испортится погода

На западе дождь только будет в Закарпатской области. При этом здесь температура воздуха составит +10+12. Во Львовской и Тернопольской областях +8+10. В Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Черновицкой и Хмельницкой областях +9+11.

На севере сильные дожди. В Сумкой области +10+12, в Черниговской - +9+11.

В центральных регионах также будет дождить. В Черкасской и Кировоградской областях +10+12, в Полтавской области +11+13, в Днепропетровской - +13+15.

На востоке также ожидаются осадки. В Донецкой и Луганской областях +15+17, в Харьковской области значительно прохладней - +11+13.

На юге сильные дожди. В Запорожской области +14+16, в Херсонской - +15+17, в Николаевской - +11+13, в Одесской - +10+12.

В оккупированном Крыму также ожидаются осадки. На полуострове будет +15+17.

В Киеве также будет дождь. Температура воздуха составит +9+11. При этом будет дуть северно-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Погода в Украине 13 октября (погодная карта: meteo.gov.ua)