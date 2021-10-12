Дожди и холод быстро отступят: когда в Украину вернется солнце и тепло

Погода в Украине в ближайшие сутки будет холодная и дождливая. Синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер и местами пройдет дождь со снегом. Но ближе к выходным погодная ситуация кардинально поменяется.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказали в Украинском гидрометцентре и синоптик Наталка Диденко .

Как рассказала Наталка Диденко, в среду, 13 октября, циклон накроет большинство областей Украины. Он принесет с собой понижение температуры, сильные дожди, местами со снегом и порывистый ветер.

"Циклон придет с юго-запада. Принесет пристойные дожди в Черкасскую, Полтавскую, Кропивницкий с районами, Николаевскую, Херсонскую, часть Днепропетровской областей и Крым. Также влажная погода будет преобладать завтра в прикарпатских областях (В Карпатах – со снегом), возможны периодические дожди в Одесской области. 13 октября в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой областях – больше вероятность плотных облаков, чем каких-то дождей", - отметила синоптик.

Карта погоды

Она добавила, что в большинстве областей будет холодно, днем максимально прогреется до +8 +12 градусов. На востоке страны и в Запорожье будет теплее всего, до +13 +18 градусов. Однако там Диденко прогнозирует сильный ветер.

"На Киев 13 октября набежит такая типичная осенняя облачность, плотная и грустная, про дожди тяжело сказать – вроде и циклон с фронтом будут цепляться, но чего-то существенного не вижу. Будет холодно завтра в столице: ночью +4 +7 градусов, днем +9 +11 градусов", - спрогнозировала Диденко.

Карта погоды

В Украинском гидрометцентре 13 октября пообещали сильные дожди на севере, северо-востоке, юге и в центральных областях. Также дожди пройдут в Киеве, Житомире и Виннице. Сухо будет почти во всех областях на западе, только на Закарпатье возможен кратковременный дождь. В большинстве областей Украины ожидается сильный ветер с порывами.

Карта погоды в Украине на среду, 13 октября

Когда в Украине потеплеет

В четверг, 14 октября, циклон из Украины уйдет и во всех регионах снова установится сухая погода. В большинстве областей температура поднимется на несколько градусов. Ночью ожидается от +2 до +6 градусов, на востоке и юге +5 +7 градусов. Днем от +10 до +13 градусов, на юге и востоке до +14 +16 градусов. Возможен сильный ветер с порывами.

Карта погоды в Украине на четверг, 14 октября

Такую погоду синоптики обещают на все длительные выходные в Украине, с 14 по 17 октября. А после 20 октября в Украине ожидается небольшое потепление, до +15 градусов во многих областях.

Карта погоды в Киеве до конца октября