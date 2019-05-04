Погода на Проводное воскресенье: синоптик дал тревожный прогноз

Погода в воскресенье ожидается "капризная"
Погода в Украине в воскресенье, 5 мая, будет теплой, но ожидается сильный ветер. Осадки пройдут в западных регионах, но Житомирская и Киевская области остануться "в зоне риска". На остальной территории страны дожди не прогнозируются. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
В среднем температура воздуха в течение дня повысится до +18... +24 градусов, но на Западе снизится до +14... +18 градусов.
В западных областях помимо дождей будут также и грозы.
Диденко опубликовала метеокарту, которая демонстрирует ореол осадков в воскресенье.
Фото: facebook.com/tala.didenko
На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.
Ветер ожидается порывистый, сильный.
В Киеве 5 мая будет тепло, температура воздуха составит около +20 градусов.
"Будет сильный ветер, примите это во внимание", - призвала Диденко.
Она добавила, что существенные дожди завтра в столице маловероятны, но осадки с западных областей могут ненадолго "заскочить в гости".
Фото: facebook.com/tala.didenko
Как сообщалось ранее, 3 мая в Киеве прошла буря, и некоторые улицы сильный ливень превратил в речки, а ветер свалил несколько деревьев. В сети показали последствия непогоды.
Также мы писали о том, что ПЦУ призвала украинцев в Поминальные дни не приносить на могилы родных искусственные цветы, так как пластик негативно влияет на окружающую среду и на здоровье людей. Священники добавили, что лучше всего почтить память умерших родственников молитвой.