Погода на Проводное воскресенье: синоптик дал тревожный прогноз

Иллюстративное фото: Дождь (РБК-Украина)

Погода в воскресенье ожидается "капризная"

Погода в Украине в воскресенье, 5 мая, будет теплой, но ожидается сильный ветер. Осадки пройдут в западных регионах, но Житомирская и Киевская области остануться "в зоне риска". На остальной территории страны дожди не прогнозируются. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В среднем температура воздуха в течение дня повысится до +18... +24 градусов, но на Западе снизится до +14... +18 градусов.

В западных областях помимо дождей будут также и грозы.

Диденко опубликовала метеокарту, которая демонстрирует ореол осадков в воскресенье.

Фото: facebook.com/tala.didenko

На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.

Ветер ожидается порывистый, сильный.

В Киеве 5 мая будет тепло, температура воздуха составит около +20 градусов.

"Будет сильный ветер, примите это во внимание", - призвала Диденко.

Она добавила, что существенные дожди завтра в столице маловероятны, но осадки с западных областей могут ненадолго "заскочить в гости".

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщалось ранее, 3 мая в Киеве прошла буря, и некоторые улицы сильный ливень превратил в речки, а ветер свалил несколько деревьев. В сети показали последствия непогоды.

Также мы писали о том, что ПЦУ призвала украинцев в Поминальные дни не приносить на могилы родных искусственные цветы, так как пластик негативно влияет на окружающую среду и на здоровье людей. Священники добавили, что лучше всего почтить память умерших родственников молитвой.