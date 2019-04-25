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Сильные и добрые: самые лучшие мужья по знаку Зодиака


Представители этих пяти знаков могут сделать женщину самой счастливой

Астрологи определили, какие мужчины по знаку Зодиака могут стать самыми лучшими мужьями. По их мнению, самые лучшие мужчины – это те, которые могут поддержать жену в трудной ситуации и защитить ее в любой критической ситуации. А также хороший муж – этот тот, который делит с женой все невзгоды и радости. Таких знаков оказалось пять:

Овны обладают большой силой характера и это помогает им достичь успехов в любви. Они немного неуправляемы, но в браке они надежны и стабильны. Они искусны в любви и прекрасные заботливые отцы.

Тельцы до брака могут не показывать, насколько надежны и верны, но после того, как приходит понимание, что все серьезно и эта женщина принадлежит им – они меняются и весьма кардинально. К серьезному шагу они идут долго, что позволяет им изучить будущую жену и притереться во многих аспектах совместной жизни.

Стрельцы по праву занимают свою ступеньку в рейтинге лучших мужей, так как они очень притягательны, умны, дальновидны и любвеобильны. Они энергичны и не знают, что такое скука. В отношениях они стремятся изучить свою половинку и сделать ее счастливой. Самое главное в браке со Стрельцами – это доверять им и позволить двигаться в любом направлении. Они способны добиться многого.

Самые лучшие мужья по знаку Зодиака (Коллаж РБК-Украина)

Козероги очень осторожные люди и на все в этом мире смотрят сквозь призму логики, поэтому, когда они после долгих поисков находят свою любовь, то скорее всего это навсегда. Они стабильны, хоть и не сильно эмоциональны. Для них в отношениях важно доверие и если женщина его завоевала, то она станет самой счастливой на земле. Эти мужчины отличаются еще и редкой добротой.

Рыбы просто созданы для брака и отношений. Они будут добиваться того, чтобы любимая женщина нашла свою цель в жизни. В отношениях с представителями этого знака женщина должна всегда оставаться интересной и притягательной, тогда они никогда не посмотрят налево. Также мужья-Рыбы очень ценят партнерские отношения, когда оба партнера совместными усилиями добиваются взаимопонимания и решения проблем. Эти мужчины обожают своих детей и никогда не бросят близких в беде.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали самых вредных женщин по знаку Зодиака.

А также рассказывали о том, что стали известны самые несчастные знаки Зодиака.

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