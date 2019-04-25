Сильные и добрые: самые лучшие мужья по знаку Зодиака

Лучшие мужья по знаку Зодиака (Коллаж РБК-Украина)

Представители этих пяти знаков могут сделать женщину самой счастливой

Астрологи определили, какие мужчины по знаку Зодиака могут стать самыми лучшими мужьями. По их мнению, самые лучшие мужчины – это те, которые могут поддержать жену в трудной ситуации и защитить ее в любой критической ситуации. А также хороший муж – этот тот, который делит с женой все невзгоды и радости. Таких знаков оказалось пять:

Овны обладают большой силой характера и это помогает им достичь успехов в любви. Они немного неуправляемы, но в браке они надежны и стабильны. Они искусны в любви и прекрасные заботливые отцы.

Тельцы до брака могут не показывать, насколько надежны и верны, но после того, как приходит понимание, что все серьезно и эта женщина принадлежит им – они меняются и весьма кардинально. К серьезному шагу они идут долго, что позволяет им изучить будущую жену и притереться во многих аспектах совместной жизни.

Стрельцы по праву занимают свою ступеньку в рейтинге лучших мужей, так как они очень притягательны, умны, дальновидны и любвеобильны. Они энергичны и не знают, что такое скука. В отношениях они стремятся изучить свою половинку и сделать ее счастливой. Самое главное в браке со Стрельцами – это доверять им и позволить двигаться в любом направлении. Они способны добиться многого.

Самые лучшие мужья по знаку Зодиака (Коллаж РБК-Украина)

Козероги очень осторожные люди и на все в этом мире смотрят сквозь призму логики, поэтому, когда они после долгих поисков находят свою любовь, то скорее всего это навсегда. Они стабильны, хоть и не сильно эмоциональны. Для них в отношениях важно доверие и если женщина его завоевала, то она станет самой счастливой на земле. Эти мужчины отличаются еще и редкой добротой.

Рыбы просто созданы для брака и отношений. Они будут добиваться того, чтобы любимая женщина нашла свою цель в жизни. В отношениях с представителями этого знака женщина должна всегда оставаться интересной и притягательной, тогда они никогда не посмотрят налево. Также мужья-Рыбы очень ценят партнерские отношения, когда оба партнера совместными усилиями добиваются взаимопонимания и решения проблем. Эти мужчины обожают своих детей и никогда не бросят близких в беде.

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