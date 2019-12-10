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Сильное ухудшение: синоптики сделали предупреждение о погоде

STYLERЖизнь    10.12.2019 - 20:16
Сильное ухудшение: синоптики сделали предупреждение о погоде
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине внезапно изменится и огорчит жителей нескольких областей

Погода в Украине в среду, 11 декабря, существенно ухудшится в большинстве областей страны. Небо будет затянуто облаками, в нескольких областях пройдут дожди, местами с мокрым снегом, а также резко опустится температура воздуха.

Погода на востоке страны ожидается пасмурная, однако существенные осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит -1 +2 градуса, днем столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов.

На юге небо будет затянуто серыми тучами, но дождя не будет. Ночью в регионе от +1 до +3 градусов, в Одессе +4 +6 градусов, днем потеплеет до +3 +5 градусов, в Одессе до +8 градусов. В Крыму без осадков, пасмурно. Ночью +2 +4 градуса, днем от +5 до +7 градусов.

В северных областях температура воздуха опустится, днем будет пасмурно, осадки не прогнозируются. Ночью 0 +2 градуса, днем от +2 до +4 градусов.

На западе Украины резко опустится температура воздуха, в нескольких областях пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Не повезет жителям Ужгорода, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областей. Ночная температура воздуха в регионе будет колебаться от -1 до +2 градусов, днем также будет холодно, от -1 до +2 градуса.

В центральной части страны пасмурно, но без осадков. Ночью от +1 до +3 градусов, днем воздух прогреется всего до +3 градусов.

В Киеве 11 декабря ожидается пасмурная погода, без существенных осадков. Ночью +1 градус, днем столбики термометров поднимутся всего до +3 градусов.

Сильное ухудшение: синоптики сделали предупреждение о погоде

Погода в Украине 11 декабря

В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, ожидается небольшое повышение температуры воздуха, до +5 +7 градусов. Однако многие области страны накроет кратковременными дождями, местами – с мокрым снегом.

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