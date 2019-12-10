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Сильне погіршення: синоптики зробили попередження про погоду

STYLERЖиття    10.12.2019 - 20:16
Сильне погіршення: синоптики зробили попередження про погоду
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні раптово зміниться і засмутить жителів кількох областей

Погода в Україні у середу, 11 грудня, істотно погіршиться в більшості областей країни. Небо буде затягнуте хмарами, у кількох областях пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, а також різко знизиться температура повітря.

Погода на сході країни очікується похмура, проте істотні опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе -1 +2 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть від +2 до +4 градусів.

На півдні небо буде затягнуте сірими хмарами, але дощу не буде. Вночі від +1 до +3 градусів, в Одесі +4 +6 градусів, вдень потеплішає до +3 +5 градусів, в Одесі до +8 градусів. У Криму без опадів, хмарно. Вночі +2 +4 градуси, вдень від +5 до +7 градусів.

У північних областях температура повітря опуститься, вдень буде хмарно, опади не прогнозуються. Вночі 0 +2 градуси, вдень від +2 до +4 градусів.

На заході України різко знизиться температура повітря, в декількох областях пройде дощ, місцями з мокрим снігом. Не пощастить мешканцям Ужгорода, Івано-Франківської, Чернівецької, Хмельницької областей. Нічна температура повітря в регіоні буде коливатися від -1 до +2 градусів, вдень також буде холодно, від -1 до +2 градуси.

В центральній частині країни хмарно, але без опадів. Вночі від +1 до +3 градусів, вдень повітря прогріється до +3 градусів.

У Києві 11 грудня очікується похмура погода, без істотних опадів. Вночі +1 градус, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3 градусів.

Сильне погіршення: синоптики зробили попередження про погоду

Погода в Україні 11 грудня

У найближчі дні, за прогнозом синоптиків, очікується невелике підвищення температури повітря до +5 +7 градусів. Однак багато областей країни накриє короткочасними дощами, місцями – з мокрим снігом.

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