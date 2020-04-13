На Украину надвигается настоящая зимняя стихия: какие области под ударом

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине сильно испортится уже завтра, 14 апреля

Погода в Украине сильно испортится - в страну придет сильное похолодание. Температура резко снизится - после сегодняшних +20 градусов похолодает до +4+6, будет идти дождь с мокрым снегом. Какие области окажутся в зоне настоящей зимней стихии, а где весеннее тепло удержится - в материале Styler.

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, температура резко снизится завтра, 14 апреля на Севере и Западе (+4+8), на Сумщине - до +10 градусов. В Центре завтра +11+15. Восток и Юг удержатся в зоне теплого воздуха (+15+17). Ночью по стране +3+5 градусов.

Сильный дождь с мокрым снегом завтра будет на Севере и Западе, а в остальных регионах (кроме Востока) - дождь. Ветер завтра порывистый - от 7 до 12 метров в секунду.

В Киеве 14 апреля холодно (+4+6), сильный ветер, дождь с мокрым снегом.

Прогноз погоды на 14 апреля

Погода в Украине 14 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоды на 15 апреля

В среду прохладный воздух придет уже на территорию всей страны. На Севере +6+8, на Юге и Закарпатье +9+13, в остальных областях +8+10 выше нуля. Дожди со снегом 15 апреля переместятся на северо-восточную линию Украины, часть Юга и Центра.

Ночью заморозки от -1 до -3 ожидаются на Западе и Севере, в остальных областях в ночное время +3+5. Удержится сильный ветер.

Погода в Украине 15 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоды на 16 апреля

16 марта на Запад, часть Юга и Центра придет ясная погода, в остальных областях будет моросить дождь. Солнце прогреет воздух до +10+16, в регионах с дождем - от +8 до +13 градусов. Ночных заморозков в четверг не будет (+1+6).

Погода в Украине 16 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоды на 17 апреля

В пятницу, 17 апреля, сильно потеплеет на Западе, Юге и в Центре (+14+19), на Востоке и Севере от +10 до +14. Дождь будет моросить на Юге и Востоке.

Погода в Украине 17 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, появилось видео, на котором животные из Чернобыля отчаянно бродят по остаткам сгоревшего леса.