Снова заморозит: синоптики предупредили о резком понижении температуры

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине принесет неприятные сюрпризы жителям нескольких областей

Погода в Украине в ближайшие сутки ожидается нестабильная и с неприятными сюрпризами. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха в нескольких областях и местами пройдут ночные дожди.

На востоке Украины в субботу, 11 апреля, ожидается переменная облачность, в большинстве областей ночью пройдет дождь, днем будет сухо. Ночная температура будет колебаться от +3 до +5 градусов, днем потеплеет до +10 +13 градусов.

В южных областях облачно, но сухо. Ночью ожидается от +3 до +5 градусов, днем столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов. В Крыму без осадков, ночью +3 +5 градусов, днем воздух прогреется до +12 +14 градусов.

На севере страны сухо, возможна небольшая облачность. Ночная температура воздуха будет колебаться от +3 до +5 градусов, днем ожидается от +10 до +12 градусов.

По прогнозам синоптиков, на западе Украины ночью будут заморозки, от -1 до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +12 +15 градусов, на Закарпатье до +16 +18 градусов.

В центральных областях осадки не прогнозируются, будет сухо, но с переменной облачностью. Ночью от +3 до +5 градусов, днем всего +11 +13 градусов.

В Киеве в субботу, 11 апреля, без осадков. Возможна небольшая облачность, ветер северо-западный, умеренный. Ночью от +2 до +4 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов.

Карта погоды в Украине на 11 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды на Вербное воскресенье и предупредили о сильном похолодании на следующей неделе.