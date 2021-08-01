Сильно похолодает и затянет ливнями: где в Украине резко сменится погода

Погода в Украине изменится уже в понедельник, 2 августа. Температура начнет снижаться, местами до +23 градусов, а часть страны затянет сильными ливнями.

Самые низкие градусы ожидаются завтра на западе - от +23 до +25 градусов, на Закарпатье +25+27. На юг и восток похолодание еще не дойдет, здесь ожидается жара, +31+36 градусов.

На остальной территории температура +28+33 градусов.

Сильные дожди завтра в центре, на севере, в Николаевской области. На западе также будет пасмурно и дождливо. Местами вероятно ухудшение погодных условий..

"2 августа в западных, днем и в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили синоптики.

В Киеве завтра вероятен сильный дождь, ветер. Температура завтра +29+31 градус, ночью +19+21.

Фото: Погода в Украине 2 августа (meteo.gov.ua)