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Сильно похолодає і затягне зливами: де в Україні різко зміниться погода

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Неділя 01 серпня 2021 20:30
Сильно похолодає і затягне зливами: де в Україні різко зміниться погода Фото: Погода принесе похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться вже в понеділок, 2 серпня. Температура почне знижуватися, місцями до +23 градусів, а частину країни затягне сильними зливами.

Про це розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

Найнижчі градуси очікуються завтра на заході - від +23 до +25 градусів, на Закарпатті +25+27. На південь і схід похолодання ще не дійде, тут очікується спека, +31+36 градусів.

На решті території температура +28+33 градусів.

Сильні дощі завтра в центрі, на півночі, в Миколаївській області. На заході також буде похмуро і дощитиме. Місцями ймовірне погіршення погодних умов..

"2 серпня в західних, вдень і в північних, центральних, Одеській, Миколаївській і Харківській областях, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - попередили синоптики.

У Києві завтра вірогідний сильний дощ, вітер. Температура завтра +29+31 градус, вночі +19+21.

Сильно похолодає і затягне зливами: де в Україні різко зміниться погода

Фото: Погода в Україні 2 серпня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики попередили про аномальні температури в прогнозі погоди на серпень 2021.

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