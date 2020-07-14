Сильно похолодает и пройдут грозы: каким регионам Украины не повезет с погодой

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине будет благоприятной не везде

Погода в Украине в среду, 15 июля, ожидается прохладная и в некоторых областях дождливая. Температура воздуха упадет в ночные часы до +9 градусов, в дневные – до +17 градусов.

На востоке страны облачно, в большинстве областей будет сухо, дожди с грозами ожидаются в Полтаве и Харькове. Ночная температура воздуха составит +12 +14 градусов, днем прогреется до +20 +23 градусов.

В южных областях ожидается облачная погода, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +12 до +15 градусов, днем потеплеет до +24 +26 градусов, в Херсоне до +25 +27 градусов. В Крыму без осадков, небольшая облачность. Ночью +13 +15 градусов, днем от +25 до +27 градусов.

На севере страны погода начнет снова ухудшаться, синоптики прогнозируют грозы и дожди. Ночная температура воздуха опустится до +11 +13 градусов, днем столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов.

В западных областях будет прохладно, сильная облачность, но осадки не прогнозируются. Ночью в регионе ожидается понижение температуры до +9 +11 градусов, днем потеплеет, до +20 +23 градусов.

В центральной части страны без осадков, небольшая облачность. Ночная температура составит +10 +13 градусов, днем прогреется до +21 +23 градусов.

В Киеве 15 июля без осадков, небольшая облачность. Ночная температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 градусов, днем столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 15 июля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики сообщили о том, когда в Украину вернется жара.

А также рассказывали о том, что в Украине спрогнозировали погоду на вторую половину июля.