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Сильно похолодає і пройдуть грози: яким регіонам України не пощастить з погодою

Вівторок 14 липня 2020 21:12
Сильно похолодає і пройдуть грози: яким регіонам України не пощастить з погодою
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні буде сприятливою не скрізь

Погода в Україні у середу, 15 липня, очікується прохолодна і в деяких областях дощова. Температура повітря знизиться в нічні години до +9 градусів, денні – до +17 градусів.

На сході країни хмарно, у більшості областей буде сухо, дощі з грозами очікуються в Полтаві та Харкові. Нічна температура повітря складе +12 +14 градусів, вдень прогріється до +20 +23 градусів.

У південних областях очікується хмарна погода, опади не прогнозуються. Вночі від +12 до +15 градусів, вдень потеплішає до +24 +26 градусів, у Херсоні до +25 +27 градусів. У Криму без опадів, мінлива хмарність. Вночі +13 +15 градусів, вдень від +25 до +27 градусів.

На півночі країни погода знову почне погіршуватися, синоптики прогнозують грози та дощі. Нічна температура повітря опуститься до +11 +13 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +17 до +19 градусів.

У західних областях буде прохолодно, сильна хмарність, але опади не прогнозуються. Вночі в регіоні очікується зниження температури до +9 +11 градусів, вдень потеплішає до +20 +23 градусів.

В центральній частині країни без опадів, невелика хмарність. Нічна температура становитиме +10 +13 градусів, вдень прогріється до +21 +23 градусів.

У Києві 15 липня без опадів, мінлива хмарність. Нічна температура повітря коливатиметься від +12 до +14 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +20 до +22 градусів.

Сильно похолодає і пройдуть грози: яким регіонам України не пощастить з погодою

Карта погоди в Україні на середу, 15 липня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики повідомили про те, коли в Україну повернеться спека.

А також розповідали про те, що в Україні спрогнозували погоду на другу половину липня.

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